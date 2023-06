Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques atteignent la moitié de la semaine avec un ressort dans leur démarche, après que les données économiques américaines étonnamment fortes de mardi aient fait oublier aux investisseurs la possibilité d'un ralentissement ou d'une récession et aient déclenché une frénésie d'achat à Wall Street.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux progressé de plus de 1 % - la hausse de 1,65 % du Nasdaq est la plus importante depuis un mois -, les investisseurs ayant adhéré à l'idée que "les bonnes nouvelles sont les bonnes nouvelles" et considéré la hausse des rendements obligataires comme un reflet de la vigueur de l'économie plutôt que comme une menace pour les bénéfices et la croissance.

L'indice MSCI World a progressé de près de 1 %, sa meilleure journée en quatre semaines, tandis que l'indice MSCI Asia ex-Japan a mis fin à une série de six jours de baisse. Associés à la baisse des prix du pétrole, à la diminution de la volatilité des marchés et à un dollar généralement plus faible, ces éléments sont de bon augure pour les marchés boursiers asiatiques et l'appétit pour le risque mercredi.

Les taux de change asiatiques seront toutefois sous les feux de la rampe, les opérateurs se méfiant des nouveaux avertissements et des mesures prises par certains décideurs politiques face à la rapidité avec laquelle leurs monnaies chutent.

Les autorités japonaises ont déclaré mardi qu'elles surveillaient de près la chute du yen, qui a franchi la barre des 144,00 pour un dollar pour la première fois depuis novembre dernier et s'est rapproché du territoire où Tokyo est intervenu en achetant des yens en septembre et octobre derniers.

Pendant ce temps, la Chine a pris des mesures énergiques contre la baisse de sa monnaie pour la première fois en près de huit mois, les banques d'État du pays agissant pour fixer un plancher sous le yuan, alors même que les responsables promettaient de nouvelles mesures de relance pour l'économie en perte de vitesse.

Si l'on ajoute à cela la marge de fluctuation plus importante que prévu de la banque centrale pour le yuan, il s'agit là du signe le plus évident que les autorités se sentent de plus en plus mal à l'aise face à l'accélération de la glissade du yuan.

Pékin est peut-être mieux équipé pour orienter le yuan comme il l'entend, car il gère déjà étroitement la monnaie. Mais le yen flotte librement et, à moins que Tokyo n'appuie son discours par une intervention réelle et énergique, les marchés des changes pourraient continuer à pousser le yen à la baisse pour tester la détermination des autorités.

La banque centrale de Malaisie a également tiré la sonnette d'alarme mardi, déclarant qu'elle interviendrait pour stabiliser le ringgit, citant ce qu'elle a appelé les pertes récentes "excessives".

Enfin, l'inflation des prix à la consommation en Australie pour le mois de mai, mercredi, pourrait faire évoluer le dollar australien. Le taux d'inflation annuel pondéré de l'IPC devrait passer de 6,8 % à 6,1 %, ce qui serait le taux le plus bas depuis mai de l'année dernière.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a prévu que l'inflation globale reviendrait au sommet de l'objectif de la banque, à savoir 2 %-3 %, d'ici à la mi-2025, une trajectoire plus lente que beaucoup d'autres ne l'avaient pensé à l'origine. Les traders de taux voient la RBA augmenter ses taux de 50 points de base supplémentaires pour atteindre 4,55 % d'ici mars prochain.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) pondéré de l'Australie (mai)

- Bénéfice industriel chinois (mai)

- Indice du climat de consommation en Corée du Sud (juin)