Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés parient sur le fait que la campagne de hausse des taux la plus agressive de la Fed en plus de 40 ans est terminée. Mais qu'en est-il maintenant ?

Wall Street a tout d'abord accueilli très favorablement les données sur l'inflation américaine, qui ont montré que certaines mesures des pressions sous-jacentes sur les prix s'étaient considérablement ralenties le mois dernier, ce qui a incité les marchés à terme sur les taux à annoncer la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Mais les gains initiaux de plus de 1 % se sont évaporés lorsque les rendements des bons du Trésor à plus long terme ont recommencé à grimper, et les trois principaux indices ont clôturé la journée sur une hausse de 0,15 %. Les marchés asiatiques devraient donc s'ouvrir vendredi sur un ton plus modéré.

Les investisseurs asiatiques auront également le yen à l'œil : la monnaie japonaise a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis 15 ans face à l'euro et s'est rapprochée de 145,00 pour un dollar, niveau autour duquel les autorités japonaises sont intervenues massivement l'année dernière.

La perte de l'élan haussier à Wall Street jeudi au fur et à mesure que la séance avançait et la nouvelle "pentification baissière" de la courbe des rendements américains décourageront certains investisseurs.

La partie courte du marché obligataire a été un peu plus stable, reflétant l'opinion selon laquelle la Fed a fini de relever ses taux. Les prix des contrats à terme sur les Fed funds montrent qu'une hausse des taux le mois prochain n'est plus du tout envisageable et qu'il n'y a que 20 % de chances qu'une autre hausse ait lieu d'ici la fin de l'année.

Les points morts d'inflation ont également baissé, ce qui confirme généralement ce point de vue pessimiste. Mais la partie longue de la courbe du Trésor s'est à nouveau vendue de manière assez agressive, et la hausse des rendements à long terme ne contribuera guère à soutenir l'appétit pour le risque, et encore moins à le stimuler.

Parmi les autres mouvements notables du marché jeudi, on peut citer le pétrole. Le WTI et le Brent ont clôturé en baisse de 1,7 % et de 1,3 %, respectivement, ce qui signifie que les contrats à terme sur le pétrole brut américain pourraient ne pas enregistrer un septième gain hebdomadaire consécutif, ce qui constituerait la meilleure progression depuis mai de l'année dernière.

Les cambistes seront en alerte sur les interventions japonaises après la dernière chute du yen. Le dollar s'approche des 145,00 yens, autour desquels la Banque du Japon a dépensé des sommes record pour acheter des yens à la fin de l'année dernière, alors que le yen atteignait son niveau le plus bas depuis 33 ans.

Ailleurs sur le marché des changes, la roupie indienne a connu sa meilleure journée depuis un mois jeudi, s'éloignant de ses récents plus bas historiques grâce à l'intervention annoncée de la banque centrale.

La Reserve Bank of India a maintenu ses taux d'intérêt, mais a indiqué qu'elle réduirait la quantité de liquidités dans le système bancaire afin de contrer les pressions inflationnistes liées aux prix élevés des denrées alimentaires.

Les données de la production industrielle de l'Inde vendredi devraient montrer que la production en juin a augmenté de 5,0 % en glissement annuel, ralentissant légèrement par rapport à la croissance de 5,2 % en mai.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- PIB de Hong Kong (T2)

- Production industrielle de l'Inde (juin)

- PIB du Royaume-Uni (Q2, prelim)