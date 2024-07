Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La troisième fois est la bonne pour les actions asiatiques ? Après un début de trimestre morose lundi avec une baisse de 0,5 % mardi, les actions asiatiques sont prêtes à rebondir mercredi grâce à un triple coup de pouce : la hausse des actions américaines et mondiales alimentée par la technologie, la baisse des rendements du Trésor et un dollar plus faible.

Il s'agit là d'une toile de fond mondiale aussi positive que celle à laquelle les investisseurs en actions asiatiques peuvent s'attendre, bien qu'elle puisse être modifiée par la série de rapports sur l'indice des directeurs d'achat du secteur des services en provenance de tout le continent, y compris des puissances économiques que sont la Chine et le Japon.

La volatilité croisée des actifs devrait également apporter une aide - l'indice VIX est tombé à son plus bas niveau en cinq semaines mardi et la volatilité des marchés des changes a diminué dans tous les domaines. Même le volume des échanges entre le dollar et le yen a diminué au cours de la nuit et sur une semaine, ce qui suggère que les investisseurs ne sont pas trop préoccupés par la perspective d'une intervention japonaise. Les conditions favorables au marché de mardi étaient en grande partie dues aux commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors de la conférence politique annuelle de la BCE à Sintra, au Portugal. Bien que la Fed ait besoin de plus de données avant de réduire les taux d'intérêt, les États-Unis sont de nouveau sur une "voie désinflationniste", a déclaré M. Powell.

Les rendements obligataires ont repris une partie de leur forte hausse de lundi, le dollar a baissé et les actions ont augmenté - un assouplissement collectif des conditions financières qui est généralement favorable à l'appétit pour le risque et aux actifs des marchés émergents. Le secteur des technologies a une nouvelle fois été très performant à Wall Street, l'action Tesla ayant progressé de 9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois, ce qui porte à 15 % les gains enregistrés depuis le début de la semaine. Après avoir été à la traîne de la plupart des grandes entreprises technologiques américaines cette année, les actions Tesla sont en passe de connaître leur meilleure semaine depuis 18 mois.

Les investisseurs ont salué le fait que le constructeur automobile ait annoncé une baisse moins importante que prévu de 5 % des livraisons de véhicules au cours du trimestre, et les analystes ont déclaré que les ventes en Chine étaient également plus élevées que prévu.

La vigueur de l'ensemble du complexe technologique et en particulier des méga-capitalisations a poussé l'indice NYSE FANG à atteindre un nouveau record mardi. Ce climat de confiance peut-il s'étendre à l'Asie ? Ce n'est pas le cas ces derniers temps, et les entreprises technologiques asiatiques ont enregistré des performances médiocres au cours des dernières semaines.

L'indice Hang Seng des valeurs technologiques a de nouveau chuté mardi - sa septième baisse en huit séances - pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 24 avril. Il a perdu 15 % depuis la mi-mai, période au cours de laquelle l'indice S&P info tech a progressé de 15 %.

Est-il temps de rebondir mercredi ?

Sur le plan économique, le calendrier de mercredi sera dominé par les indices PMI du secteur des services de la Chine, du Japon, de l'Australie, de Singapour et de l'Inde. En Chine, l'indice PMI "non officiel" Caixin montre que l'activité des services a progressé en mai à son rythme le plus rapide depuis juillet de l'année dernière et qu'elle n'a cessé de croître depuis janvier 2023.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- PMI des services de la Chine, du Japon, de l'Inde et de l'Australie (juin)

- PMI des services de la zone euro (juin)

- Réserves de change de la Corée du Sud (juin)