Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les bénéfices industriels chinois et l'inflation australienne sont en tête du calendrier économique de l'Asie et du Pacifique mercredi, dans un contexte de marchés boursiers mondiaux raisonnablement fermes et d'appétit pour le risque avant les données clés sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la semaine. Les sphères économique, commerciale et politique devraient également s'affronter à Pékin, où le président chinois Xi Jinping rencontrera des chefs d'entreprise américains, selon trois sources au fait de la question, dans le prolongement de son dîner de novembre avec des investisseurs américains à San Francisco. L'audience avec M. Xi fait suite à la non-réunion du premier ministre chinois Li Qiang avec des chefs d'entreprise étrangers en visite au Forum sur le développement de la Chine à Pékin les 24 et 25 mars, qui a ravivé les inquiétudes quant à la transparence de l'économie chinoise et à la détérioration des liens économiques avec les États-Unis.

Mais l'intervention personnelle de M. Xi pourrait être un signe de son engagement à faire en sorte que la Chine soit ouverte aux affaires et à améliorer les relations sino-américaines. Ou du moins à empêcher qu'elles ne se détériorent davantage.

L'économie, les marchés et les investisseurs chinois ont certainement besoin de bonnes nouvelles.

Les actions chinoises sont en passe d'enregistrer leur premier gain trimestriel en quatre trimestres, mais cela est dû à un fort rebond après des creux de cinq ans en février, qui s'est estompé depuis - les actions chinoises sont à peine en hausse pour le mois de mars.

Cette situation a également freiné les actions asiatiques : l'indice MSCI Asia ex-Japan n'a progressé que de 1 % cette année, accusant un retard considérable par rapport à l'indice MSCI World (+7 %) et à l'indice MSCI global des marchés émergents (+1,5 %).

Les chiffres de mercredi donneront un premier aperçu de la santé de la rentabilité des entreprises industrielles chinoises cette année, les chiffres de janvier et de février devant être publiés. Les bénéfices industriels ont chuté de 2,3 % en 2023, leur deuxième baisse annuelle consécutive. Mais il y a eu quelques signes d'amélioration à la fin de l'année dernière - les bénéfices ont augmenté de 16,8 % en décembre par rapport à l'année précédente, prolongeant les gains pour un cinquième mois.

L'autre indicateur économique principal de ce mercredi est l'inflation des consommateurs australiens pour le mois de février. Les économistes s'attendent à ce que le taux annuel augmente légèrement à 3,5 %, contre 3,4 % en janvier.

Les traders de taux australiens ne s'attendent pas à ce que la Reserve Bank of Australia commence à réduire ses taux avant septembre, et ne prévoient qu'un assouplissement de 40 points de base cette année. Le yen, quant à lui, reste dangereusement proche de ses plus bas niveaux depuis 1990. Les autorités japonaises multiplient les interventions verbales - le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a averti mardi que "les mouvements rapides des devises ne sont pas souhaitables" - mais cela ne se traduit pas par une forte hausse du yen.

Cela ne se produira que si les rendements américains et les attentes en matière de taux diminuent suffisamment, ce qui pourrait ne pas se produire avant l'inflation américaine PCE de vendredi. Cependant, si le rapport est plus élevé que prévu, le yen pourrait rapidement glisser vers 152 pour un dollar et forcer Tokyo à agir.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Bénéfices industriels en Chine (janvier, février)

- Le président chinois Xi Jinping rencontre des chefs d'entreprise américains

- Inflation à la consommation en Australie (février)