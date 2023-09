Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques devraient ouvrir sur une note nerveuse lundi, alors que les inquiétudes s'accumulent quant à une possible accélération de la chute des actions la semaine dernière, que les conditions financières continuent de se resserrer et que les investisseurs se préparent à une série de données économiques en provenance de Chine tout au long de la semaine.

Le sommet du G20 en Inde ne semble pas avoir d'impact évident sur le marché, et les tensions entre les États-Unis et la Chine devraient dominer les échanges politiques. La semaine dernière, la chute de 6 % d'Apple a effacé 180 milliards de dollars de sa capitalisation boursière à la suite d'informations selon lesquelles Pékin avait interdit aux fonctionnaires d'utiliser des iPhones sur leur lieu de travail.

Le sentiment général du marché est fragile. Le Nasdaq a perdu 2 % la semaine dernière, et les indices S&P 500, MSCI World et MSCI Asia ex-Japan ont tous reculé de plus de 1 %.

Le resserrement des conditions financières dû à des rendements obligataires élevés et à un dollar fort, ainsi que le malaise concernant les effets à retardement des hausses de taux de la Fed se conjuguent au cours d'un mois qui, historiquement, a toujours été notoirement volatil pour les actions.

Selon les indices en temps réel de Goldman Sachs, les conditions financières en Chine, sur les marchés émergents et dans le monde entier n'ont jamais été aussi strictes depuis novembre dernier.

Le dollar est à son plus haut niveau depuis six mois, les monnaies asiatiques ressentent la chaleur et les traders sont en état d'alerte : la roupie indienne a enregistré un record à la clôture jeudi et le yen japonais, le peso philippin et le baht thaïlandais sont à leur niveau le plus bas de l'année.

Les devises pourraient également être orientées par une série d'indicateurs économiques clés dans la région cette semaine - le commerce et l'inflation en Inde, le chômage en Australie, les ventes au détail en Indonésie, la production industrielle et les commandes de machines au Japon.

Cette semaine, la Chine sera sous les feux de la rampe en matière de données économiques. Pékin concentre souvent la publication d'indicateurs clés sur de courtes périodes - ce que l'on appelle souvent le "dumping des données chinoises" - mais cette fois-ci, c'est particulièrement lourd.

La masse monétaire, la croissance des prêts, le financement social (une mesure générale du crédit et de la liquidité dans l'économie), les ventes au détail, la production industrielle, le chômage, les prix des logements et les investissements en actifs fixes doivent tous être publiés d'ici le 15 septembre.

Cela fait suite aux chiffres de l'inflation des prix à la production et à la consommation de samedi qui suggèrent que les pressions désinflationnistes sont tenaces. L'IPP annuel a été négatif pour le 11e mois consécutif et l'IPC annuel n'a augmenté que de 0,1 %, ce qui est inférieur aux prévisions d'une augmentation de 0,2 %.

L'état de l'économie chinoise sera beaucoup plus clair à la fin de la semaine, tout comme l'ampleur de la tâche à laquelle sont confrontées les autorités pour fournir les stimulants monétaires et fiscaux nécessaires afin de maintenir l'objectif de Pékin d'une croissance du PIB de 5 % cette année.

Mais le yuan, qui est à son plus bas niveau depuis 16 ans, vient compliquer la situation. La poursuite de l'assouplissement de la politique le soumettra à une pression à la baisse encore plus forte, risquant d'entraîner une spirale de dépréciation du taux de change, de faiblesse du marché des actifs et de fuite des capitaux.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Production industrielle de la Malaisie (juillet)

- Masse monétaire du Japon (août)

- Adjudication de billets à 3 ans aux États-Unis