Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

La baisse des actions et les nouveaux records de l'année 2023 pour le pétrole mettront les marchés asiatiques sur la défensive mercredi, alors que les investisseurs se préparent pour les chiffres de l'inflation américaine plus tard dans la journée qui détermineront en grande partie la décision de la Fed sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.

Le calendrier économique de l'Asie est marqué par le chômage et les prix à l'importation et à l'exportation en Corée du Sud, la dernière enquête Tankan sur l'activité du secteur manufacturier et des services au Japon, ainsi que le sentiment des entreprises japonaises et les prix des biens d'entreprise.

Le véritable feu d'artifice aura lieu après la clôture des marchés asiatiques, avec la publication de l'IPC américain pour le mois d'août. L'inflation de base annuelle devrait diminuer de 4,7 % à 4,3 %, mais l'inflation globale devrait augmenter de 3,2 % à 3,6 %.

Il s'agit d'une question délicate pour la Fed. Et les marchés. Étant donné que le marché du travail américain reste tendu à bien des égards et que la croissance des salaires reste faible, l'optimisme selon lequel l'inflation se rapproche régulièrement de la barre des 2 % pourrait s'avérer quelque peu prématuré.

Les inquiétudes concernant les pressions sur les prix sont alimentées par la dernière flambée du pétrole. Le baril de Brent a augmenté de près de 2 % pour atteindre de nouveaux sommets pour l'année, au-dessus de 92 dollars, mardi, et il a augmenté de près de 30 % depuis la fin du mois de juin.

En glissement annuel, les prix du pétrole deviennent positifs pour la première fois cette année, ce dont les investisseurs et les décideurs politiques se passeraient bien. Les actions de Wall Street ont clôturé dans le rouge mardi. Les actions et les taux de change du Japon se sont débarrassés d'une partie des mouvements spontanés de lundi, déclenchés par les signaux étonnamment hawkish du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, au cours du week-end. Le yen est repassé sous la barre des 147,00 dollars et l'indice Nikkei 225 a bondi de près de 1 % mardi. Cependant, et c'est peut-être plus révélateur, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans ne s'est pas rétracté de son mouvement de lundi et a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, à savoir 0,72 %. Le coût de l'argent dans la troisième économie mondiale augmente. En Chine, le promoteur immobilier Country Garden a reçu de bonnes nouvelles, car il a obtenu l'accord de ses créanciers pour prolonger de trois ans les remboursements de six obligations onshore. Mais le soulagement semble déjà s'estomper.

Les actions du plus grand promoteur immobilier du pays ont bondi de 10 % à l'annonce de la nouvelle, avant de clôturer la journée sur une hausse de 4 % seulement. La capitalisation boursière de l'entreprise a été pratiquement réduite à néant au cours des dernières années, et les fluctuations intrajournalières de ce type n'ont en fin de compte aucune signification.

Le secteur immobilier chinois est la source la plus probable d'un événement de crédit systémique mondial, selon l'enquête menée en septembre par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds, qui a également révélé une amélioration du sentiment des investisseurs à l'égard de l'économie mondiale en dehors de la Chine. Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, la croissance de l'économie chinoise sera moins forte qu'on ne le pensait cette année et l'année prochaine, les risques étant toujours orientés à la baisse.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Chômage en Corée du Sud (août)

- Enquête Tankan au Japon (août)

- Indice du climat des affaires au Japon (T3)