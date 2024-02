Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les actions asiatiques sont en passe de connaître leur quatrième hausse hebdomadaire consécutive si elles peuvent éviter de chuter de plus de 1% vendredi, ce qui constituerait la plus longue série de gains depuis plus d'un an.

Le contexte régional et mondial dans lequel évoluent les marchés asiatiques vendredi semble relativement favorable, du moins du point de vue des taux d'intérêt, si ce n'est du point de vue économique.

Les chiffres de jeudi ont montré que le Japon et la Grande-Bretagne sont entrés en récession à la fin de l'année dernière, et les ventes au détail aux États-Unis ont chuté beaucoup plus que prévu le mois dernier. Mais cela pourrait se traduire par un relâchement relatif de la politique monétaire.

C'est ce qui s'est passé à Wall Street et au Japon jeudi : le Nikkei a atteint un nouveau sommet en 34 ans, à moins de 1 000 points de son plus haut niveau historique, les opérateurs pariant que le choc de la récession au Japon obligera la Banque du Japon à ralentir la normalisation de sa politique monétaire.

Le Nikkei est la coqueluche des marchés boursiers de l'année, avec une hausse stupéfiante de 14 % depuis le 1er janvier. La chute du yen, qui a franchi la barre des 150,00 pour un dollar et s'est approché de son niveau le plus bas depuis 33 ans, a été l'un des principaux moteurs de la hausse du Nikkei, mais pas jeudi : le yen a été emporté par la vague mondiale d'appréciation des monnaies non libellées en dollars.

Les chiffres du PIB japonais ont été remarquables, la contraction de 0,4 % en rythme annuel pour la période octobre-décembre dépassant même les prévisions les plus sombres d'un sondage Reuters réalisé auprès de 16 économistes. Le consensus, quant à lui, était de +1,4 %.

La faiblesse surprenante des ventes au détail aux États-Unis jeudi a également pesé sur les rendements des obligations du Trésor et sur le dollar, ce qui a suffi à maintenir Wall Street dans le vert pour une deuxième journée.

Stimulé par l'essor des technologies et de l'intelligence artificielle, ainsi que par la solidité des bénéfices récents, le S&P 500 a progressé 14 fois au cours des 15 dernières semaines, ce qui ne s'était pas produit depuis 1972.

L'indice est désormais stable sur la semaine, ce qui lui permet d'enregistrer une quinzième semaine de hausse sur seize vendredi. Il n'y est parvenu que sept fois dans son histoire, la dernière fois en 1972.

Dans l'ensemble, les marchés asiatiques semblent prêts pour une fin de semaine plutôt positive vendredi, et peut-être qu'un ton plus sombre s'installera la semaine prochaine. Quand la Chine rouvrira ses portes.

Le calendrier économique de l'Asie et du Pacifique pour vendredi comprend l'indice manufacturier tertiaire du Japon, le chômage et le commerce de la Corée du Sud, le PMI manufacturier de la Nouvelle-Zélande, l'estimation finale du PIB du quatrième trimestre de la Malaisie et les données commerciales de Singapour.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- PMI manufacturier néo-zélandais (janvier)

- Chômage en Corée du Sud (janvier)

- Malaisie PIB (T4, final)