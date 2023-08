Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les investisseurs attendent un déluge d'indicateurs économiques asiatiques de premier plan ce jeudi, y compris les derniers rapports officiels de l'indice des directeurs d'achat chinois, qui pourraient déterminer dans une large mesure comment les marchés de la région évolueront le mois prochain.

Le PIB indien du deuxième trimestre, les ventes au détail et la production industrielle japonaises, les ventes au détail de Hong Kong, le crédit australien et la production industrielle sud-coréenne sont également à l'ordre du jour et pourraient faire évoluer les marchés de ces pays, en particulier leurs monnaies. Les marchés de la région devraient ouvrir sur une note positive jeudi, après une nouvelle journée à risque mercredi. La révision à la baisse des chiffres du PIB américain a réduit les attentes en matière de taux d'intérêt aux États-Unis et les marchés à terme n'anticipent plus une hausse d'un quart de point d'ici la fin de l'année.

La baisse du dollar et des rendements du Trésor américain contribuant à l'assouplissement des conditions financières, les actions mondiales ont progressé pour la quatrième journée. Elles ont augmenté de 2,5 % cette semaine et sont en passe de connaître leur meilleure semaine depuis sept ans.

Les actions asiatiques sont en hausse depuis six séances sur les sept dernières. Mais le mois a été difficile pour l'Asie, en grande partie à cause des problèmes financiers et économiques qui touchent la Chine. Les actions asiatiques hors Japon ont perdu 6 % en août, soit la plus forte perte mensuelle depuis février.

L'indice PMI manufacturier NBS de jeudi devrait augmenter à 49,4 en août, contre 49,34 en juillet, mais il s'agira du cinquième mois consécutif en dessous du niveau clé de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction.

L'activité du secteur des services continue de croître - tout juste - mais l'industrie manufacturière continue de lutter contre la faiblesse de la demande.

La série de mesures prises par les autorités et les entreprises chinoises pour stimuler le moral des investisseurs et soutenir les marchés locaux a eu un impact. En début de semaine, les actions chinoises ont enregistré des gains consécutifs de 1 % ou plus pour la première fois depuis janvier. Mais pour l'ensemble du mois d'août, l'indice est en passe de reculer de 5,5 %, les sorties de capitaux se sont accélérées, la monnaie s'est dépréciée d'environ 2 % et l'implosion du secteur immobilier a entraîné une révision à la baisse généralisée des perspectives de croissance au sens large. Le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, Country Garden, a mis en garde mercredi contre les risques de défaillance si sa situation financière continue de se détériorer et a déclaré "éprouver de profonds remords" pour sa perte record de 48,9 milliards de yuans (6,72 milliards de dollars) au cours du premier semestre de l'année. Deux des plus grandes banques chinoises ont fait état mercredi d'une faible croissance de leurs bénéfices et, autre signe de la volonté de Pékin de stimuler l'activité, un haut responsable de la banque centrale a déclaré que les banques devraient augmenter les prêts au secteur privé.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PMI chinois (août)

- PIB de l'Inde (T2)

- Japon : ventes au détail et production industrielle (juillet)