Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La tempête parfaite de rendements obligataires plus élevés, d'inquiétudes des entreprises et de pressions croissantes sur les prix qui a frappé Wall Street mardi semble vouloir assombrir le paysage des marchés asiatiques mercredi, alors que les investisseurs se demandent s'il ne s'agit pas du début d'une correction plus profonde.

Le calendrier économique de l'Asie prévoit quelques publications de premier plan, à savoir les indices des directeurs d'achat des secteurs des services chinois et japonais, mais le ton du marché mercredi sera probablement donné par le dernier resserrement des conditions financières mondiales.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,40 % et le baril de Brent a frôlé les 89 dollars mardi - les deux niveaux les plus élevés de l'année - et les actions de Tesla ont chuté de 5 % après que l'entreprise a annoncé la première baisse des livraisons trimestrielles depuis près de quatre ans.

Les trois principaux indices américains ont perdu entre 0,7 % et 1,0 %, et le S&P 500 a enregistré sa plus forte baisse en un mois. Cela n'augure rien de bon pour l'Asie mercredi, mais il est possible de dire que le verre est à moitié plein.

D'une certaine manière, Wall Street a plutôt bien résisté à l'explosion des rendements, à la remontée des taux implicites et à la réapparition des "justiciers obligataires" sur le marché obligataire. Une baisse de 1 % ou moins, après un rebond incessant qui a culminé avec les records de la semaine dernière, c'est de la petite bière.

Pourtant, les raisons d'être prudent ne manquent pas. La menace d'une intervention des autorités japonaises sur le marché des changes pour soutenir le yen assiégé refuse de se dissiper, le yen continuant à frôler le niveau de 152,00 pour un dollar. L'évolution récente de la monnaie chinoise mérite également d'être soulignée. Le yuan offshore est en train de dépasser la limite supérieure de la bande de 2% autour du taux de fixation quotidien de la banque centrale. Cette évolution précède le retour de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, en Chine dans le courant de la semaine, afin de renouer le dialogue avec les hauts fonctionnaires de Pékin.

Les données "non officielles" de l'indice PMI des services de Caixin, publiées mercredi, complètent une série de rapports PMI étonnamment solides qui ont alimenté l'espoir que la deuxième plus grande économie du monde reprenne enfin son élan.

Paradoxalement, ce regain d'optimisme, associé à des indices PMI manufacturiers américains percutants, a contribué à exercer une pression à la hausse sur les rendements obligataires mondiaux, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les actions.

Les marchés mondiaux sont peut-être revenus à l'état d'esprit "une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle". Les actionnaires d'Alibaba se posent peut-être la même question après que le géant chinois du commerce électronique a déclaré mardi qu'il avait procédé à un rachat d'actions de 4,8 milliards de dollars au cours des trois mois précédant mars, soit le deuxième plus important rachat trimestriel de son histoire.

Les actions cotées à Hong Kong ont augmenté de 1 %, mais les actions cotées aux États-Unis ont baissé de 0,7 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- PMI des services Caixin en Chine (mars)

- PMI des services au Japon (mars)

- Ventes au détail à Hong Kong (février)