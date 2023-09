Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques devraient terminer la semaine en force suite aux mouvements favorables au risque aux États-Unis et en Europe jeudi, bien qu'un déluge de données économiques de premier plan en provenance de Chine vendredi puisse altérer l'humeur d'un seul coup.

Les derniers indicateurs de la plus grande économie de la région à être publiés comprennent les prix des logements, les investissements en actifs fixes, les ventes au détail, la production industrielle et le chômage, tous pour le mois d'août. Le rythme annuel de croissance des ventes au détail et de la production industrielle devrait s'accélérer, mais la croissance des investissements en actifs fixes devrait ralentir pour atteindre un nouveau plancher de 3,3 % depuis les années 1990, si l'on exclut les distorsions liées à la pandémie au début de l'année 2020.

La Banque populaire de Chine insiste sur le fait qu'elle prendra des mesures "appropriées" pour soutenir l'économie, bien qu'un nombre croissant d'économistes doutent que Pékin atteigne son objectif de croissance du PIB de 5 % cette année et que nombre d'entre eux revoient à la baisse leurs perspectives pour 2024. Jeudi, les autorités monétaires ont annoncé leur deuxième réduction de 25 points de base du ratio de réserves obligatoires des banques cette année. Sans surprise, cette mesure a mis un terme à la récente mini-reprise du yuan, et la pression sur la monnaie vendredi sera probablement à nouveau orientée à la baisse.

La détérioration des relations commerciales entre la Chine et l'Occident est un nuage de plus en plus sombre qui ne semble pas près de se dissiper.

Pékin a réagi à l'enquête de la Commission européenne sur les subventions chinoises aux véhicules électriques en la qualifiant de protectionniste, avertissant qu'elle nuirait aux relations économiques, et les analystes ont prévenu que si l'enquête aboutissait à des droits de douane punitifs, Pékin prendrait des mesures de représailles. Cependant, tout cela pourrait être remis à plus tard si les investisseurs décident de poursuivre la dynamique haussière de jeudi. En effet, les investisseurs ont accueilli les ventes au détail américaines et l'accélération des prix à la production comme un signe de résilience économique plutôt que de s'inquiéter des implications d'une hausse des taux d'intérêt. Associés à la baisse des rendements obligataires de la zone euro et des taux implicites après la "hausse dovish" de la Banque centrale européenne - peut-être la dernière du cycle pour la banque centrale - les actifs à risque ont reçu un coup de fouet, ouvrant la voie à une ouverture positive en Asie vendredi. Les trois principaux indices américains ont progressé de 0,8 % à 1,0 %, les actions européennes ont connu leur meilleure journée en six mois et l'indice MSCI Asia ex-Japan a connu sa meilleure journée en 10 jours jeudi. La hausse du pétrole, qui a atteint de nouveaux sommets en 2023, et une nouvelle flambée du dollar n'ont pas entamé l'humeur des investisseurs.

Autre signe positif pour les marchés asiatiques vendredi : l'indice VIX de la volatilité implicite des actions du S&P 500 - le fameux "indice de la peur" de Wall Street - a enregistré jeudi sa clôture la plus basse depuis la période précédant la pandémie.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Le "dumping" des données chinoises (août)

- Commerce avec l'Indonésie (août)

- PMI manufacturier néo-zélandais (août)