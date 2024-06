Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les mauvaises nouvelles sont les mauvaises nouvelles. Après avoir lutté pendant des jours pour tirer parti de la chute des rendements obligataires américains, poussés à la baisse par des signaux de plus en plus sombres sur les perspectives de croissance des États-Unis, Wall Street a rebondi mercredi, faisant un bond de plus de 1 % et poussant le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux sommets.

Nvidia est une entreprise de 3 000 milliards de dollars, les contrats à terme américains laissent présager une nouvelle hausse à l'ouverture des marchés jeudi et la volatilité diminue. Les mauvaises nouvelles - et il y en a eu une nouvelle dose mercredi sous la forme d'une faible croissance de l'emploi dans le secteur privé - ne semblent plus être de mauvaises nouvelles.

Telle est la toile de fond de l'ouverture des marchés asiatiques jeudi, et il convient de la souligner, car l'accumulation au compte-gouttes de données économiques américaines médiocres a commencé à assombrir de plus en plus les marchés et à entamer le moral des investisseurs. Si l'on ajoute à cela la volatilité politique et commerciale de cette semaine, liée aux élections générales en Inde, au Mexique et en Afrique du Sud, la force de la reprise de mercredi est peut-être doublement surprenante. Cela dit, le fait que l'activité du secteur des services aux États-Unis ait été beaucoup plus forte que prévu en mai peut être considéré comme une "bonne nouvelle". Mais si les investisseurs en actions s'en sont saisis, pourquoi les rendements obligataires ont-ils chuté sur l'ensemble de la courbe ? Certes, la situation des taux d'intérêt au niveau mondial semble plus favorable au risque. La Banque du Canada a réduit ses taux mercredi et la Banque centrale européenne devrait faire de même jeudi.

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans a perdu plus de 25 points de base au cours de la semaine écoulée et est maintenant en baisse depuis cinq jours, ce qui constitue la plus longue série de baisses de l'année. Le rendement à 10 ans a perdu 35 points de base en cinq jours. Jeudi, l'économie asiatique sera marquée par la publication des chiffres du chômage aux Philippines, des chiffres du commerce et du marché du logement en Australie, des derniers chiffres de l'inflation à Taïwan et des chiffres du commerce chinois pour le mois de mai.

Les données commerciales de la Chine seront suivies de près, à la recherche de signes de reprise de l'activité après des mois de chiffres décevants. Les exportations devraient rebondir fortement, augmentant de 6,0 % en glissement annuel, mais la croissance des importations devrait diminuer de moitié pour atteindre 4,2 %.

La combinaison d'un puissant rallye à Wall Street, d'une baisse de la volatilité, de rendements obligataires plus faibles et d'un dollar relativement stable devrait être positive pour les investisseurs en Asie jeudi.

Les actions indiennes ont bondi de plus de 3 % mercredi, récupérant la moitié de la chute de mardi. L'indice NSE Nifty 50 et l'indice S&P BSE Sensex sont aujourd'hui plus élevés qu'ils ne l'étaient vendredi, avant la volatilité provoquée par les sondages de sortie des urnes et les résultats définitifs.

Les actions japonaises, quant à elles, semblent prêtes à rebondir après deux jours de baisse consécutifs, le yen ayant enregistré mercredi sa plus forte baisse par rapport au dollar depuis plus d'un mois.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Commerce chinois (mai)

- Commerce australien (avril)

- Inflation à Taïwan (mai)