Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques devraient terminer la semaine sur une note positive vendredi, soutenus par des gains à Wall Street, un dollar plus faible et des rendements du Trésor en baisse la veille.

Mais la dynamique est faible et les investisseurs asiatiques sont plus susceptibles de terminer la semaine en boitant qu'en faisant preuve d'un optimisme haussier.

Le calendrier économique local est assez chargé, avec le PMI manufacturier néo-zélandais, la production industrielle de l'Inde et de la Malaisie, ainsi que les dépenses des ménages, les prêts bancaires, le commerce et les données sur les comptes courants du Japon.

Parmi les données japonaises, les dépenses des ménages sont peut-être les plus importantes, les investisseurs étant à la recherche de signaux sur l'intensité des pressions inflationnistes. Les prévisions consensuelles indiquent des baisses mensuelles et annuelles en mars. Lors de la dernière réunion de la Banque du Japon, les décideurs politiques japonais ont semblé prendre un virage hawkish, certains membres du conseil d'administration estimant que les taux d'intérêt pourraient augmenter plus rapidement que prévu.

Quelqu'un a cependant oublié d'alerter le marché des changes : le yen n'a pas connu de hausse évidente jeudi, il oscille autour de 155,50 pour un dollar et est en baisse de 1,5 % cette semaine.

Les données économiques les plus importantes sont peut-être celles qui seront publiées samedi, lorsque la Chine publiera son taux d'inflation pour le mois d'avril. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les prix à la production annuels restent en territoire déflationniste et à ce que l'inflation annuelle des prix à la consommation soit à peine positive, à 0,1 %.

La Chine lutte contre la déflation des prix à la consommation depuis environ un an, mais c'est un combat que Pékin a du mal à gagner - les prix à la production ont chuté en glissement annuel chaque mois depuis octobre 2022, et il n'y a aucun signe de changement de sitôt. La reprise économique de la Chine progresse par à-coups. Les chiffres publiés jeudi ont montré un rebond bienvenu de l'activité commerciale en avril, les importations et les exportations ayant renoué avec la croissance. Les importations ont été beaucoup plus importantes que prévu.

Mais d'autres indicateurs sont moins encourageants, et l'indice des surprises économiques de Citi est à son plus bas niveau depuis trois mois. Certains analystes pensent que Pékin pourrait finir par faire baisser le yuan pour favoriser une reprise durable.

Une dévaluation de quelque ampleur que ce soit n'est pas sans risque et pourrait ne jamais se concrétiser. Mais le yuan est sous pression face à un dollar dynamique et, si les sorties de capitaux ont fortement ralenti, les entrées n'ont pas encore repris de manière significative. Les relations commerciales sino-américaines continuent de se détériorer et, jeudi, l'administration Biden a ajouté 37 entités chinoises à une liste de restrictions commerciales, dont certaines auraient soutenu le ballon espion qui a survolé les États-Unis l'année dernière.

Sur le front des entreprises, le fabricant de puces taïwanais TSMC, le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, devrait publier ses chiffres de vente mensuels vendredi, et au Japon, les constructeurs automobiles Honda et Mazda figurent parmi les entreprises qui présenteront leurs résultats pour l'ensemble de l'année.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Dépenses des ménages au Japon (mars)

- Production industrielle en Inde (avril)

- PMI manufacturier néo-zélandais (avril)