Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

En ce milieu de semaine, l'humeur en Asie est de plus en plus optimiste, car le consensus croissant selon lequel la banque centrale américaine est proche de la fin de son cycle de resserrement de la politique monétaire continue de peser sur le dollar, d'améliorer le sentiment et de faire monter les prix des actifs. La dernière décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande en matière de taux d'intérêt et les chiffres de l'inflation indienne sont les principaux événements locaux de mercredi, tandis que l'inflation américaine, plus tard dans la journée, contribuera largement à donner le ton pour le reste du mois.

De bonnes nouvelles semblent enfin arriver de Chine. Les chiffres publiés mardi montrent que les prêts bancaires ont été étonnamment élevés en juin, grâce aux efforts de la banque centrale pour soutenir une économie qui a eu du mal à se remettre des restrictions imposées par la pandémie, comme prévu. Cette semaine, les régulateurs chinois ont étendu certaines politiques d'un plan de sauvetage introduit en novembre pour soutenir la liquidité dans le secteur de l'immobilier. Pour la première fois en sept semaines, les fonds spéculatifs mondiaux ont ajouté plus d'actions chinoises à leurs portefeuilles qu'ils n'en ont vendues ces derniers jours, a indiqué Goldman Sachs dans un rapport.

Les actions chinoises ont enregistré mardi leur meilleure journée depuis plus d'une semaine, tandis que l'indice MSCI Asia ex-Japan a bondi de 1,5 %, sa plus forte hausse depuis plus d'un mois et sa sixième plus forte hausse de l'année. En Asie, les actions du fabricant de puces taïwanais Foxconn et du conglomérat indien de métaux et de pétrole Vedanta pourraient être à nouveau sous les feux de la rampe après que Foxconn a mis fin à une coentreprise de 19,5 milliards de dollars. Mardi, le volume des transactions sur les actions de Vedanta a été le plus élevé depuis sept semaines.

Sur le plan macroéconomique, la faiblesse du dollar américain continue d'alimenter l'optimisme des marchés asiatiques. La valeur globale du dollar a chuté pendant quatre jours consécutifs, ce qui constitue la plus longue série de baisses depuis le mois de mars.

La banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait maintenir son taux d'escompte - déjà à son plus haut niveau depuis 14 ans et le plus élevé des pays développés - à 5,50 % mercredi et le maintenir à ce niveau pour le reste de l'année.

Ce serait la première fois que la RBNZ n'augmente pas ses taux lors d'une réunion de politique monétaire depuis près de deux ans, et cette pause interviendrait un mois après la confirmation que l'économie est en récession. Mais comme l'inflation dépasse largement l'objectif fixé, les marchés des taux penchent en faveur d'une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

L'inflation des prix à la consommation en Inde, quant à elle, devrait passer de 4,25 % en mai à 4,58 % en juin, soit le taux le plus bas depuis plus de deux ans.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande

- Inflation en Inde (juin)

- Inflation américaine (juin)