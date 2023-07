Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques ne pourraient pas être dans un meilleur état d'esprit avant la dernière décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud et les données commerciales chinoises de jeudi, grâce à la chute du dollar et à la reprise des marchés mondiaux mercredi, déclenchée par une nouvelle baisse importante de l'inflation aux États-Unis. La baisse d'un point de pourcentage de l'inflation globale des prix à la consommation en juin, à 3,0 %, a renforcé les espoirs d'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine, stimulant l'appétit pour le risque et, plus important encore pour les marchés émergents, faisant chuter le dollar. Le billet vert a chuté d'environ 1,2 % par rapport à un panier de monnaies principales mercredi, sa plus forte baisse depuis novembre, pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an. Les devises d'Amérique latine ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans, et les devises des pays émergents d'Asie pourraient suivre cet exemple jeudi.

Les devises de l'Asie et du Pacifique dans l'espace G10 ont été parmi les plus performantes mercredi. Les dollars néo-zélandais et australien ont bondi de 1,6 %, enregistrant tous deux leur plus forte hausse en une journée depuis janvier, et le yen japonais a progressé de 1,4 %, sa meilleure journée depuis mars.

Le yen a progressé pendant cinq jours consécutifs, ce qui constitue la plus longue période de hausse face au dollar depuis le mois de novembre. Il a progressé de 5 % au cours de cette période, ce qui a refroidi les discussions sur une intervention des autorités japonaises en faveur du yen et a contribué à la baisse des actions japonaises d'une ampleur à peu près équivalente. La hausse du dollar kiwi est intervenue alors que les opérateurs digéraient la décision prise mercredi par la banque centrale de maintenir son taux d'escompte à 5,5 %, en marquant une pause comme prévu et en laissant entendre que les taux resteraient inchangés pendant un certain temps. La plupart des économistes s'attendent toujours à ce que les taux soient réduits en 2024. Le baht thaïlandais, quant à lui, pourrait être soumis à une volatilité et à un risque politique plus importants que d'habitude jeudi, lorsque le parlement thaïlandais se réunira pour élire un premier ministre, ouvrant ainsi la voie à la formation d'un nouveau gouvernement, probablement d'ici le début du mois prochain.

L'issue du vote de jeudi est loin d'être certaine.

Le won sud-coréen sera influencé par les décisions et les orientations de la Banque de Corée. Les 46 économistes interrogés par Reuters estiment que la Banque de Corée maintiendra son taux directeur inchangé à 3,50 %, son plus haut niveau depuis 15 ans, et ce jusqu'à la fin de l'année. L'inflation est à son plus bas niveau depuis 21 mois et se rapproche de l'objectif de 2 % de la BOK, de sorte que le won pourrait être sensible aux indications sur le moment où la banque pourrait commencer à assouplir sa politique. Les chiffres du commerce chinois devraient montrer une nouvelle chute brutale de l'activité transfrontalière le mois dernier, les exportations et les importations devant chuter respectivement de 9,5 % et de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Il s'agirait de la plus forte baisse des exportations depuis janvier - les économistes de SocGen prévoient un effondrement de 15,7 %.

Certes, les données commerciales de la Chine pourraient assombrir l'ambiance en Asie, mais il faudrait que les chiffres soient particulièrement sombres pour que la bonne humeur qui règne sur les marchés s'évanouisse complètement.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud

- Commerce chinois (juin)

- Le parlement thaïlandais élit un nouveau premier ministre