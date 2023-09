Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

La Chine devrait maintenir inchangés ses taux d'intérêt de référence mercredi, sous le feu des projecteurs en Asie, alors que la hausse incessante des prix du pétrole vers les 100 dollars le baril s'infiltre plus profondément dans le sentiment des investisseurs à l'échelle mondiale.

Les dernières données commerciales du Japon, les commandes à l'exportation de Taïwan, les chiffres de l'inflation des prix à la production de la Corée du Sud et la balance des comptes courants de la Nouvelle-Zélande pour le deuxième trimestre sont également au programme de la journée de mercredi. L'événement principal de la journée de mercredi est bien sûr la réunion de politique de la Réserve fédérale, au cours de laquelle la banque centrale américaine annoncera sa dernière décision en matière de taux d'intérêt et dévoilera ses nouvelles prévisions, et le président Jerome Powell tiendra une conférence de presse. Il est presque certain que la Fed maintiendra ses taux à un niveau compris entre 5,25 % et 5,50 %. Les marchés à terme des taux évaluent à 30 % la probabilité d'une hausse d'un quart de point en novembre ou à 40 % celle d'une hausse en décembre.

Si l'on fait abstraction du résumé actualisé des projections économiques de la Fed, la dynamique actuelle des prix du pétrole et des rendements obligataires pourrait suffire à maintenir la Fed sur la voie d'un nouveau relèvement des taux cette année.

Le pétrole augmente chaque jour et se rapproche des 100 dollars le baril. Les rendements obligataires américains refusent sans surprise de baisser - les rendements à deux ans et à dix ans ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis 2007, le rendement à deux ans dépassant encore 5,00 %. Les actions et les actifs à risque en subissent les conséquences. Les actions mondiales ont chuté pour la troisième journée consécutive mardi et les trois principaux indices de Wall Street ont terminé dans le rouge, bien qu'ils aient récupéré des pertes plus importantes plus tôt dans la journée.

Les marchés asiatiques n'auront pas l'occasion de réagir à la Fed avant jeudi, de sorte que toute orientation mercredi pourrait provenir d'événements locaux.

La banque centrale de Chine devrait ne pas modifier ses taux, les nouveaux signes de stabilisation économique et l'affaiblissement du yuan freinant les efforts d'assouplissement monétaire, du moins pour l'instant. Les 29 analystes et négociants interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux préférentiel à un an soit maintenu à 3,45% et 26 s'attendent à ce que le taux préférentiel à cinq ans reste inchangé à 4,20%. Les trois autres prévoient une réduction marginale de 5 à 10 points de base. Sur le plan géopolitique, l'attention se porte sur la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Les investisseurs peuvent s'attendre à ce que les réunions officielles entre les dirigeants mondiaux déjà programmées et annoncées, ainsi que les réunions bilatérales en marge de l'événement, fassent la une des journaux.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Commerce japonais (août)

- Assemblée générale des Nations Unies