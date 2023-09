Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Ne sous-estimez jamais la capacité de la Banque du Japon à faire bouger les marchés. Alors que la hausse du dollar semblait s'accélérer et que les inquiétudes concernant la faiblesse des monnaies asiatiques s'intensifiaient, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a indiqué qu'il pourrait abandonner sa politique de taux d'intérêt négatifs, peut-être avant la fin de l'année. Les commentaires de M. Ueda ont enflammé les marchés des obligations d'État japonaises et des devises - le yen a enregistré sa plus forte hausse en deux mois et le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis près de 10 ans, dépassant 0,70 % pour la première fois depuis janvier 2014.

Les analystes de Barclays estiment que les responsables de la BOJ pourraient préciser leur pensée lors de la réunion de politique générale de la semaine prochaine, tandis que les économistes de la Deutsche Bank ont radicalement modifié leurs prévisions concernant la BOJ.

Ils s'attendent désormais à ce que la politique de "contrôle de la courbe des taux" de la banque centrale prenne fin en octobre, au lieu d'avril 2024, et à ce que la politique de taux d'intérêt négatifs prenne fin en janvier 2024, au lieu de décembre 2024.

La perspective d'une politique monétaire radicalement différente - c'est-à-dire beaucoup plus expansionniste - dans la troisième économie mondiale a des répercussions bien au-delà des marchés intérieurs japonais, en particulier sur le marché des changes. Les investisseurs qui sont à la baisse sur les monnaies asiatiques, en partie parce qu'ils pensent que la faiblesse continue du yuan chinois entraînera un effet domino de dépréciation compétitive des devises sur tout le continent, pourraient devoir y réfléchir à deux fois. La plupart des monnaies asiatiques ont progressé lundi par rapport au dollar, qui a enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis deux mois. Les principales exceptions étant la roupie indonésienne et le peso philippin, qui ont peu varié ce jour-là.

Bien sûr, la BOJ pourrait s'en tenir au long jeu prudent qu'elle pratique depuis des années, et l'élan hawkish de réévaluation des actifs japonais et des monnaies asiatiques se dissipera rapidement. Mais pour l'instant, le risque est beaucoup plus bilatéral sur le marché et les investisseurs prennent les paroles de M. Ueda au pied de la lettre. Au-delà de la politique japonaise, les investisseurs auront également à digérer mardi les dernières données sur l'inflation et la production industrielle en Inde, ainsi que les chiffres sur le climat des affaires et des consommateurs en Australie.

L'inflation annuelle des prix à la consommation en Inde devrait s'être ralentie en août pour atteindre 7,00 %, contre 7,44 % en juillet, son plus haut niveau depuis 15 mois. Cependant, pour le deuxième mois consécutif, l'inflation serait encore supérieure à la limite supérieure de l'objectif de 2 % à 6 % de la Banque de réserve de l'Inde.

La roupie s'est stabilisée au cours des dernières séances, mais la semaine dernière, elle a atteint un niveau de clôture record par rapport au dollar. La monnaie est peu soutenue par les perspectives de taux d'intérêt - les économistes s'attendent actuellement à ce que la RBI maintienne ses taux, puis commence à assouplir sa politique au deuxième trimestre de l'année prochaine.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation en Inde (août)

- Sentiment des consommateurs australiens (septembre)

- Compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque de Corée