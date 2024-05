Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques devraient ouvrir dans la morosité jeudi, les résultats mitigés des entreprises américaines, la fermeté du dollar et la hausse des rendements obligataires américains réduisant l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque. Le yen japonais est de nouveau sous les feux de la rampe, son dernier accès de faiblesse ayant suscité mercredi des avertissements de la part de Tokyo qui, jusqu'à présent du moins, semblent être restés lettre morte. Le dollar est en première ligne et vise 156,00 yens. Il y a quelques indicateurs et événements économiques susceptibles de faire bouger le marché jeudi pour les investisseurs, y compris les données commerciales chinoises, une décision de politique monétaire de la Malaisie, et les chiffres du PIB du premier trimestre des Philippines.

Les marchés asiatiques ne recevront pas beaucoup d'indications de Wall Street, qui a terminé en demi-teinte mercredi. L'une des sources de soulagement pourrait être le pétrole : le baril de Brent a atteint son plus bas niveau en deux mois, sous les 82 dollars, et bien que les craintes d'inflation soient fortes, le pétrole a baissé d'environ 10 % ces dernières semaines.

Les grands argentiers japonais ont averti mercredi que la faiblesse du yen pourrait inciter les responsables politiques à prendre des mesures.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale pourrait à nouveau relever ses taux, et le ministre des finances, Shunichi Suzuki, s'est dit "très préoccupé" par l'impact négatif de la faiblesse du yen et a réitéré la volonté de Tokyo d'intervenir sur le marché des changes.

Ces avertissements n'ont eu aucun effet et le dollar s'échangeait à 155,50 yens mercredi en fin de journée, en hausse sur la journée et revenant au niveau où il se trouvait lors de l'annonce de la politique de la BOJ le 26 avril. Il n'est plus qu'à deux yens du niveau où il se trouvait lorsque le Japon a procédé à sa deuxième série d'interventions présumées le 1er mai.

Sur le front des données, les chiffres de Pékin devraient montrer que les importations et les exportations chinoises ont augmenté en glissement annuel en avril. Toutefois, la croissance des exportations devrait être modeste, les propriétaires d'usines étant confrontés à la faiblesse de la demande étrangère et à la surcapacité. Les relations commerciales entre la Chine et l'Occident restent tendues, le dernier rebondissement en date étant l'annonce par le géant américain de la technologie Intel que ses ventes seraient affectées après que les États-Unis ont révoqué certaines des licences d'exportation du fabricant de puces pour un client en Chine.

La Bank Negara Malaysia laissera son taux d'intérêt directeur à 3,00 % pour la sixième réunion consécutive et le maintiendra au moins jusqu'en 2026, malgré l'affaiblissement de la monnaie et des perspectives d'inflation stables, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters. Les chiffres de Manille devraient montrer que l'économie philippine a progressé à un taux annuel de 5,9 % au premier trimestre, mais la croissance en glissement trimestriel devrait être réduite de moitié à 1,0 % contre 2,1 % au cours de la période octobre-décembre. La saison des résultats au Japon se poursuit, avec de grandes entreprises telles que Nissan, Nippon Steel, Panasonic et Softbank qui présenteront leurs résultats pour l'année 2024 ce jeudi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Commerce chinois (avril)

- Décision sur les taux d'intérêt en Malaisie

- PIB des Philippines (T1)