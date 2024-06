Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les investisseurs sont sans doute soulagés que les pressions désinflationnistes semblent se répandre dans de nombreuses régions du monde, mais il y a eu mardi quelques mises en garde contre la complaisance qu'ils devraient garder à l'esprit pour la journée de mercredi.

La banque centrale d'Australie a adopté un ton plus sévère dans sa déclaration de politique générale, certains responsables de la Réserve fédérale américaine ont exprimé des craintes similaires concernant l'inflation, et les prix mondiaux du pétrole ont poursuivi leur récente ascension pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis sept semaines. Cela n'a pas suffi à anéantir l'optimisme général qui règne sur les marchés mondiaux - les actions asiatiques ont enregistré de solides gains, Nvidia est devenue la société cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde et le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets -, mais cela nous rappelle que les marchés ne sont pas des paris à sens unique. L'élan s'est également refroidi en partie à cause des chiffres décevants des ventes au détail aux États-Unis, qui suggèrent que la croissance de la première économie mondiale ralentit - le dollar et Wall Street ont à peine bougé, et les rendements des bons du Trésor ont chuté.

Les marchés asiatiques pourraient avoir du mal à s'orienter mercredi. Les chiffres commerciaux du Japon et de l'Indonésie, les données sur les comptes courants de la Nouvelle-Zélande et l'enquête japonaise Tankan sur les entreprises sont les points forts du calendrier économique régional.

Le dollar néo-zélandais pourrait être influencé par l'économiste en chef de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Paul Conway, qui prononcera un discours sur l'inflation.

Les marchés des swaps tablent sur un assouplissement de 35 points de base de la part de la RBNZ cette année et de 90 à 100 points de base supplémentaires l'année prochaine. C'est nettement plus que la Reserve Bank of Australia, qui ne prévoit qu'une réduction de 50 points de base d'ici à la fin de l'année prochaine.

Le dollar australien a été l'une des devises les plus performantes du G10 mardi après que la RBA a maintenu son taux d'escompte à 4,35 %, comme prévu, tout en soulignant la nécessité d'être vigilant en matière d'inflation.

Le yen japonais est revenu dans la "zone d'intervention" de 158,00 à 160,00 pour un dollar, où Tokyo est intervenu à deux reprises récemment pour l'empêcher de s'affaiblir davantage.

La Banque du Japon sera plus prudente que la plupart des autres banques quant aux effets inflationnistes de la faiblesse du taux de change et du pétrole, qui a augmenté de plus de 10 % au cours des deux dernières semaines.

Le prêteur japonais Norinchukin Bank, quant à lui, vendra plus de 63 milliards de dollars de ses avoirs en obligations d'État américaines et européennes au cours de l'année se terminant en mars 2025, a rapporté le Nikkei.

Norinchukin fera cela dans le cadre des efforts de la banque pour "changer radicalement sa gestion de portefeuille", a déclaré le PDG de la banque cité par Nikkei.

Il sera intéressant de voir quel sera l'effet, s'il y en a un, sur les obligations vendues et sur le yen. Le Japon est le plus grand détenteur à l'étranger d'obligations du Trésor américain et le plus grand créancier au monde - le rapatriement d'une petite partie de ces avoirs pourrait faire bouger les marchés mondiaux.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Commerce au Japon (mai)

- Enquêtes tankan au Japon (juin)

- Discours de Conway de la RBNZ