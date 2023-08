Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une double dose de "pain trade" sur les bons du Trésor américain et le dollar devrait mettre les marchés asiatiques sur la défensive mercredi, les investisseurs se préparant également aux chiffres de l'inflation sud-coréenne et à une hausse attendue des taux d'intérêt de la part de la Banque de Thaïlande.

L'effondrement des obligations américaines mardi a poussé le rendement à 10 ans au-dessus de 4,0 %, et le rendement à 30 ans au-dessus de 4,10 % pour la première fois depuis novembre, ce qui a fait grimper le dollar et a sapé tout appétit pour le risque que les investisseurs auraient pu avoir le premier jour du nouveau mois.

Plusieurs indicateurs, depuis les enquêtes menées auprès des clients des grandes banques de Wall Street jusqu'aux données de positionnement sur le marché des contrats à terme, montrent que les investisseurs ne sont pas en position de s'attendre à cela. Ils sont fortement "longs" en bons du Trésor et "courts" en dollars - des mouvements comme ceux de mardi feront mal.

Elles ajouteront également à la volatilité et à l'incertitude qui règnent sur certains marchés clés de l'Asie et du Pacifique, notamment les actifs japonais après le changement de politique de la Banque du Japon, et le dollar australien après que la banque centrale du pays a maintenu ses taux à 4,10 %.

La baisse de 1,6 % du dollar australien par rapport au billet vert mardi est la plus importante depuis le choc bancaire régional aux États-Unis au début du mois de mars. Le yen a chuté de près de 4 % depuis que la BOJ a modifié vendredi sa politique de contrôle de la courbe des rendements sur sept ans.

Les investisseurs américains ramènent-ils leur argent au pays ? Si c'est le cas, les marchés asiatiques et émergents seront probablement soumis à une plus forte pression à la vente.

La saison des bénéfices aux États-Unis atteint son apogée cette semaine avec plus de 100 entreprises qui publient leurs résultats, y compris les grandes sociétés technologiques Apple et Amazon jeudi. Les résultats de mardi ont été mitigés, ce qui a permis aux facteurs macroéconomiques de prendre le dessus.

Le calendrier économique et politique asiatique de mercredi sera dominé par l'augmentation attendue de 25 points de base du taux d'intérêt de la Banque de Thaïlande à 2,25 %, qui devrait marquer la fin du cycle de resserrement.

Mais les analystes ne s'attendent pas à une première baisse des taux avant 2025 - bien que l'inflation ait baissé à 0,23 %, en dessous de la fourchette cible de la banque centrale de 1 % à 3 %, les décideurs politiques anticipent une nouvelle hausse des prix plus tard dans l'année.

L'inflation annuelle en Corée du Sud, quant à elle, devrait avoir ralenti à 2,40 % en juillet, contre 2,70 % le mois précédent. Si tel est le cas, il s'agirait du rythme le plus lent depuis juin 2021 et d'une décélération significative par rapport au pic de 6,30 % atteint il y a un an.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Thaïlande

- Inflation de l'IPC en Corée du Sud (juillet)

- PMI manufacturier de Singapour (juillet)