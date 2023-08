Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Il ne fait aucun doute que la journée de mercredi a été l'une des plus sombres depuis longtemps pour les marchés boursiers du monde entier, la décision surprise de Fitch de retirer aux États-Unis leur note de crédit AAA ayant donné aux investisseurs la couverture idéale pour prendre des bénéfices et réduire leur exposition au risque.

Mais l'abaissement de la note aura-t-il un impact durable sur le marché ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Asie pourrait regagner du terrain jeudi si les principaux indices des directeurs d'achat montrent que l'activité du secteur des services dans la région s'est bien maintenue en juillet.

Les indices PMI des services de l'Australie, du Japon, de l'Inde et de la Chine sont attendus jeudi, le rapport non officiel Caixin de la Chine faisant l'objet de la plus grande attention. On s'attend à ce qu'il indique un septième mois consécutif de croissance, mais à un rythme plus lent qu'en juin.

Les indicateurs économiques de la Chine sont inférieurs au consensus depuis des mois, et ce dans des proportions considérables. La situation serait-elle sur le point de changer ?

Les investisseurs espèrent une bonne surprise après les fortes ventes de mercredi. L'indice MSCI Asia ex-Japan a connu sa pire journée depuis juin de l'année dernière et l'indice MSCI World sa plus forte baisse depuis décembre, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont affiché leurs plus fortes baisses depuis février et avril, respectivement.

La décision de Fitch, mardi en fin de journée, a surpris et a certainement contribué à l'effondrement des actions. Mais son effet sur le dollar et les obligations américaines - deux domaines où la détérioration de la solvabilité des États-Unis devrait frapper le plus durement - a été négligeable.

Les rendements des bons du Trésor à deux et dix ans ont varié de quelques points de base et le dollar s'est apprécié. Le dollar s'est apprécié au cours de 10 des 12 derniers jours de bourse, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les fonds spéculatifs qui détiennent la plus importante position courte sur le dollar depuis deux ans et demi.

La volatilité sur le marché des changes du G10 a atteint son plus haut niveau en deux mois mercredi, mais il convient de rappeler qu'au début du mois de juin, la volatilité a chuté à son plus bas niveau depuis mars de l'année dernière.

La courbe des rendements américains s'est pentifiée depuis plus d'une semaine, sous l'effet des ventes sur la partie longue de la courbe. Cette tendance s'est accélérée mercredi après que le Trésor a présenté des plans visant à augmenter la taille des ventes aux enchères de la dette au cours des prochains trimestres.

Les actions japonaises ont connu mercredi leur pire journée de l'année, sous l'effet conjugué des mesures prises la semaine dernière par la Banque du Japon pour normaliser sa politique, de l'augmentation des rendements des obligations américaines à long terme et de l'appréciation du dollar.

Mais là encore, le tableau d'ensemble est moins alarmant. Le yen a terminé la journée sans grand changement, et la volatilité dollar/yen est confortablement inférieure à ce qu'elle était avant la décision de la BOJ de vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Chine, Japon, Inde, Australie : PMI des services (juillet)

- Balance commerciale de l'Australie (juin)

- Décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt