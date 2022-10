BID DU MATIN - Chasseur de stress

Un regard sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan

Le nouveau trimestre semble avoir désamorcé une partie de la tension qui régnait sur les marchés mondiaux ces dernières semaines, aidée par une sorte de remise en question de l'intensité avec laquelle les banques centrales sont prêtes à comprimer le crédit dans un contexte de stress financier et économique croissant.

Les marchés à terme ont revu à la baisse les prévisions les plus extrêmes concernant le niveau des taux d'intérêt directeurs qu'il faudra peut-être atteindre l'année prochaine pour maîtriser l'inflation.

La décision de la Reserve Bank of Australia de relever les taux mardi d'un quart de point de pourcentage plutôt que du demi-point prévu n'a fait qu'encourager cette ligne.

Reflétant peut-être la pensée des gouvernements du monde entier ainsi que celle des marchés, le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré après la décision de la RBA : "Le poids de l'opinion dans le monde entier est que la situation mondiale s'est considérablement aggravée, même au cours des dernières semaines."

La mesure dans laquelle une partie de cette volatilité extrême a été exagérée par la fin du trimestre est un point discutable qui pourrait prendre quelques semaines à comprendre, notamment avec les marchés chinois fermés toute cette semaine.

Mais il y a eu des signes clairs en Grande-Bretagne et ailleurs que le resserrement des banques centrales - encouragé par une inflation galopante, une pénurie d'énergie et un relâchement fiscal - a touché une corde sensible sur les marchés de la dette publique et des prêts hypothécaires.

Cela a entraîné une révision de la limite à laquelle même la Réserve fédérale américaine pourrait devoir aller. Le "taux final" implicite des marchés pour le taux cible des fonds de la Fed l'année prochaine a baissé d'environ 30 points de base au cours de la semaine dernière et est revenu de septembre à mars, soit un peu plus de 100 points de base au-dessus des taux actuels.

Bien qu'un resserrement de 66 points de base soit encore prévu pour la réunion de la Fed en novembre, la spéculation augmente sur le fait que la banque centrale optera désormais pour une hausse de 50 points de base après trois hausses consécutives de 75 points de base.

Les rendements du Trésor à deux ans sont repassés sous la barre des 4 % mardi pour la première fois en deux semaines, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans ont perdu près d'un demi-point de pourcentage en une semaine.

Après un fort rallye lundi, les contrats à terme du S&P500 sont en hausse de 1% ou plus avant l'ouverture aujourd'hui et le dollar a reculé à son plus bas niveau depuis le 22 septembre.

Ailleurs, la rigueur du marché obligataire britannique s'est un peu relâchée alors que le gouvernement a fait marche arrière sur une partie de ses plans de réduction des impôts. Le directeur de l'Office de gestion de la dette britannique a déclaré lundi que le marché subissait "une réévaluation majeure" mais qu'il devrait pouvoir absorber confortablement les 62 milliards de livres (69 milliards de dollars) supplémentaires de dette annoncés après le mini-budget du ministre des finances Kwasi Kwarteng du 23 septembre.

Un stress supplémentaire dans les fortes variations de prix des actions et des obligations du Credit Suisse cette semaine a également semblé s'atténuer un peu.

La géopolitique a été moins utile. La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a effectué mardi un tir d'essai de missile balistique plus loin que jamais auparavant, envoyant un missile au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans.

Les marchés suivront également de près l'évolution de Tesla, dont les actions ont clôturé en baisse de 8,6 % lundi, soit leur plus forte chute en une journée depuis quatre mois, après que les livraisons de véhicules au troisième trimestre aient été inférieures aux estimations de Wall street.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Données sur les ouvertures de postes JOLTS en août aux États-Unis, révision des commandes d'usines et des commandes de biens durables en août aux États-Unis, * Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Philip Jefferson, le président de la Fed de New York John Willliams, la chef de la Fed de Cleveland Loretta Mester, la chef de la Fed de San Francisco Mary Daly, la chef de la Fed de Dallas Lorrie Logan s'expriment tous * La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde s'exprime à Francfort ; le vice-président de la BCE Luis de Guindos, le superviseur bancaire de la BCE Andrea Enria s'expriment