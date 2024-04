Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques visent à démarrer une semaine chargée en indicateurs économiques locaux et en décisions politiques dans un état d'esprit optimiste, après qu'une nouvelle série de chiffres sur la croissance de l'emploi aux États-Unis ait déclenché une forte hausse à Wall Street vendredi.

Les points forts du calendrier asiatique de lundi sont les chiffres du commerce et des comptes courants du Japon, la production industrielle de la Malaisie et une décision sur les taux d'intérêt aux Philippines.

Le Nikkei 225 du Japon cherchera à rebondir après la baisse de 2 % de vendredi, qui a entraîné une perte hebdomadaire de 3,4 %, sa plus forte baisse depuis décembre 2022. Comme toujours, le taux de change et la menace d'une intervention de Tokyo en faveur du yen auront une grande influence sur les actions japonaises.

Le rebond de l'appétit pour le risque aux États-Unis vendredi était remarquable car il s'est produit en dépit d'une hausse des rendements obligataires, d'une augmentation hebdomadaire de 4 % des prix du pétrole à un peu moins de 92 dollars le baril et d'une nouvelle érosion des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les tensions géopolitiques continuent également de faire des bulles, poussant l'or à un niveau record de 2 330 dollars l'once vendredi.

La bonne humeur de Wall Street se prolongera-t-elle jusqu'en Asie lundi, ou les marchés se sentiront-ils oppressés ? Tout porte à croire que les actions se trouvent dans une période de consolidation des sommets plutôt que dans une période de prise de bénéfices.

Les indices S&P 500 et MSCI World ont enregistré leurs plus fortes pertes hebdomadaires en trois mois face à la hausse des rendements obligataires, mais elles ont été inférieures à 0,8 %. L'indice MSCI Asia ex-Japan, qui est sensible à la hausse des rendements américains, a été encore plus résistant, terminant la semaine pratiquement inchangé.

Une grande partie de cette résistance est due à l'amélioration des chiffres économiques de la Chine, et Pékin publie cette semaine une série d'indicateurs clés, notamment sur les prêts, le commerce et l'inflation.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, vient d'achever une visite de quatre jours en Chine. Mme Yellen a déclaré qu'elle avait convenu avec le vice-premier ministre chinois He Lifeng de lancer des échanges sur une croissance économique "équilibrée", afin de répondre aux inquiétudes des États-Unis concernant l'excès de capacité manufacturière de la Chine.

Elle a également déclaré au premier ministre Li Qiang que les relations bilatérales étaient désormais plus stables parce que les deux parties peuvent avoir des discussions "difficiles".

La banque centrale philippine, quant à elle, devrait maintenir son taux directeur à 6,50 % pour une quatrième réunion lundi. L'inflation a augmenté pour la première fois en cinq mois en février, atteignant 3,4 %, et la banque centrale a averti que les risques pour les perspectives restaient à la hausse.

Cela suggère que la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) pourrait être moins encline à réduire son taux avant ses principaux homologues, notamment la Fed. Sept des 19 économistes interrogés par Reuters prévoient une réduction de 25 points de base à 6,25 % en mai ou en juin.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Réunion de la banque centrale des Philippines

- Commerce et compte courant du Japon (février)

- Production industrielle de la Malaisie (février)