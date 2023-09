Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les actions asiatiques ont prolongé leur hausse de la semaine dernière, tirées par les actions chinoises, alors que l'on s'attend à ce que toutes les petites mesures politiques prises par Pékin se traduisent à un moment ou à un autre par une véritable stimulation. La prochaine mesure devrait être un assouplissement des restrictions imposées aux acheteurs de biens immobiliers.

L'accord conclu par Country Garden avec ses créanciers en vue d'une extension des paiements de la dette terrestre d'une valeur de 3,9 milliards de yuans (537 millions de dollars) a également suscité un grand soulagement. En conséquence, les valeurs sûres chinoises ont encore augmenté de 1,2 %, en plus de la hausse de 2,2 % de la semaine dernière.

Les actions japonaises se sont également bien comportées, le Topix atteignant son plus haut niveau depuis 33 ans à la suite de données montrant que les bénéfices récurrents des entreprises japonaises ont atteint un niveau record au deuxième trimestre. Les entreprises ont mis en réserve 555 000 milliards de yens (3 800 milliards de dollars) de bénéfices, soit plus que la capitalisation boursière totale du Topix (447 000 milliards de dollars).

C'est l'une des raisons pour lesquelles le Topix se négocie à un faible ratio PE de 14, contre 23 pour le S&P 500 et 29,5 pour le Nasdaq.

Les actions ont encore célébré le rapport sur les salaires de juillet aux États-Unis, qui a semblé plaire à tout le monde.

L'élément le plus marquant de l'enquête auprès des ménages a été l'augmentation considérable de 736 000 personnes dans la population active, qui a englouti un gain de 222 000 personnes dans l'emploi et a poussé le taux de chômage à la hausse.

Cela laisse espérer qu'une augmentation de l'offre de main-d'œuvre pourrait atténuer les pressions salariales même si l'embauche reste forte, un véritable scénario "Boucles d'or" pour la Fed.

En conséquence, les contrats à terme impliquent désormais 93 % de chances qu'il n'y ait pas de hausse ce mois-ci, et environ 63 % que le cycle de resserrement soit terminé. Le marché prévoit également un assouplissement de 107 points de base l'année prochaine, contre environ 90 points de base au début de la semaine dernière.

Curieusement, les bons du Trésor ont tout de même été vendus vendredi, les rendements à plus long terme augmentant à mesure que la courbe s'infléchissait à la baisse. Les bons du Trésor sont fermés aujourd'hui, mais les contrats à terme ont encore baissé de 5 points, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que le marché réduit la dette en prévision d'une vague d'émissions d'entreprises cette semaine.

Il se peut également que le déficit budgétaire, qui, selon le Washington Post de ce matin, devrait atteindre 2 000 milliards de dollars pour l'année qui s'achève à la fin du mois de septembre, suscite un certain émoi, et ce malgré la résistance de l'économie.

La plupart des analystes s'attendent à un ralentissement de l'économie en 2024 et à une hausse du chômage, de sorte que le risque d'un déficit encore plus important en 2023/24 est à craindre. Et, bien sûr, la Fed n'est plus acheteuse mais vendeuse de la dette, ce qui laisse le marché absorber une quantité impressionnante de nouveau papier dans les mois à venir.

Si les banques centrales japonaise ou chinoise choisissent maintenant de vendre une partie de leurs bons du Trésor pour financer les interventions sur le dollar, les choses pourraient vraiment mal tourner.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, et de Frank Elderson, Philip Lane et Fabio Panetta, membres du conseil d'administration.

- L'Allemagne publie les chiffres du commerce pour le mois de juillet (1 $ = 146,1600 yens)