Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La Banque centrale européenne fixe les taux d'intérêt plus tard dans la journée et les traders pensent que nous avons atteint ou presque le sommet.

Une augmentation de 25 points de base porterait le taux sur les dépôts bancaires à 4 %, soit le taux le plus élevé depuis le lancement de l'euro en 1999.

Cependant, les prix sont suffisamment élevés pour que tout risque immédiat pour la monnaie soit probablement orienté à la baisse. S'il n'y a pas de hausse, l'euro pourrait chuter, et s'il y en a une, les marchés supposeront probablement qu'il s'agit de la dernière et seront donc vendeurs.

L'euro s'est stabilisé à 1,0742 $ au cours d'une session asiatique calme.

Bien que l'inflation se maintienne à deux fois l'objectif de 2 % fixé par les responsables politiques, l'économie européenne ralentit. La croissance des prêts est faible et les enquêtes PMI montrent que le ralentissement de l'activité commerciale s'aggrave bien plus que ce qui était généralement prévu.

L'Allemagne glisse vers la récession. L'énergie est un joker potentiel, l'offre restreinte ayant fait grimper les prix du pétrole à des sommets de 10 mois et les prix du gaz ayant grimpé en flèche lorsque les travailleurs ont commencé à faire grève dans les installations de Chevron en Australie, qui représentent 5 % du GNL mondial.

Plus tard dans la journée, les actions d'Arm Holdings commenceront à être négociées à New York, après que le flottant de 51 dollars par action ait donné lieu à une évaluation de 54,5 milliards de dollars.

Les chiffres des ventes au détail aux États-Unis sont attendus et, s'ils sont conformes aux prévisions de ralentissement, ils renforceront les paris du marché sur le maintien des taux d'intérêt de la Fed cette année.

En Asie, les obligations et les actions se sont légèrement redressées, et les contrats à terme américains et européens ont légèrement augmenté. Les actions des fabricants chinois de véhicules électriques ont chuté après que la Commission européenne ait lancé une enquête sur les subventions chinoises.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Décision politique de la BCE

Arm Holdings commence à négocier

Ventes au détail aux États-Unis