Brigid Riley fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

C'est vendredi - et le début d'un nouveau mois - et les très attendus chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis tombent enfin, en même temps qu'un barrage de données manufacturières, pour clore une semaine de rapports économiques mitigés qui comprenaient une surprise à la hausse de la part de la Chine.

Le marché du travail américain étant toujours tendu, la Réserve fédérale attend d'autres signes de ralentissement, mais pas trop, car la banque centrale tente de parvenir à un atterrissage en douceur.

Les marchés ont estimé qu'il n'y avait qu'une chance sur dix que les taux soient relevés lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, mais ils restent incertains pour le reste de l'année.

Les responsables de la Fed n'ont pas facilité la tâche des pronostiqueurs avec leurs commentaires de plus en plus variés, même si certains d'entre eux doivent s'exprimer à nouveau vendredi et pourraient donner de nouveaux indices sur l'état d'esprit qui règne au sein de la banque centrale américaine.

Entre-temps, une bonne surprise est venue de Chine, où une enquête sur le secteur privé a montré que l'activité des usines dans la deuxième plus grande économie du monde est revenue en territoire expansif.

Il est toutefois un peu trop tôt pour se réjouir d'un changement majeur dans les tendances récentes, le secteur immobilier et la faiblesse de la consommation des ménages continuant de peser lourdement.

Les difficultés économiques de la Chine ont incité trois des plus grandes banques du pays à réduire leurs taux d'intérêt vendredi sur une série de dépôts, afin d'atténuer la pression sur leurs marges.

Le marché boursier chinois s'est débarrassé de sa récente morosité dans la matinée asiatique, les sous-indices immobilier et financier de l'indice des valeurs vedettes menant la charge.

Le défilé des données PMI se poursuit, avec des enquêtes attendues dans de nombreux pays du bloc euro vendredi.

L'indice PMI final de la zone euro sera au centre de l'attention après que l'enquête du mois dernier a montré que l'activité manufacturière ralentissait au rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie.

Les données de ce mois-ci devraient alimenter le débat sur les perspectives de taux en Europe, les membres de la Banque centrale européenne ayant averti les marchés jeudi que d'autres hausses de taux restaient possibles.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

-Emploi non agricole et taux de chômage aux États-Unis en août.

-Espagne : arrivées de touristes internationaux en juillet

PMI pour la zone euro, l'Espagne, la Suisse, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.

-PIB final du 2ème trimestre et prix à la production de juillet pour l'Italie

-Bostic et Mester de la Fed s'exprimeront lors d'événements séparés