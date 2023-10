Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le soulagement s'est étendu de Wall Street à Marunouchi jeudi, avec des rendements obligataires et un dollar en baisse et des marchés boursiers qui se sont stabilisés. L'or a augmenté. Les actions asiatiques en dehors du Japon (et de la Chine, qui reste en vacances) ont augmenté de 1 %.

Le rapport sur l'emploi privé aux États-Unis, plus froid que prévu, et la chute de 5 % des prix du pétrole brut, mercredi, ont contribué à cette évolution.

La chute du prix du pétrole a été particulièrement remarquable, car c'est la plus importante depuis plus d'un an, faisant passer le prix en dessous de ce qu'il était il y a un an. Le pétrole n'est donc plus inflationniste.

Le yen a également atteint le niveau élevé de 149 pour un dollar, ce qui a permis aux opérateurs de s'affranchir de l'incertitude liée à une éventuelle intervention du Japon.

Mais le sentiment de risque a été sérieusement ébranlé par l'idée que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps, et il est difficile d'envisager une reprise durable, car même si ce point de vue devait changer, le catalyseur serait probablement une récession mondiale.

Les nouvelles économiques de la session asiatique étaient également peu encourageantes, la flambée du prix du riz ayant entraîné une hausse de l'inflation en Corée du Sud et aux Philippines.

Quoi qu'il en soit, le rendement du Trésor américain à 10 ans - une référence pour l'évaluation des actifs mondiaux - est toujours en hausse de près de 90 points de base sur l'année, après une augmentation de 200 points de base l'année dernière.

Malgré ce répit, l'ambiance est fébrile à l'approche de la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui clôturera la première semaine du dernier trimestre de l'année.

Un chiffre élevé pourrait déclencher une nouvelle vague de ventes.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

- Les demandes d'allocations chômage et la balance commerciale aux États-Unis.

- Discours des banques centrales : Lane de la BCE ; Kashkari, Barr, Daly, Mester et Barkin de la Fed.