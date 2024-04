Amanda Cooper fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

S'il y a un secteur de l'économie américaine qui n'a pas encore donné de nouvelles positives, c'est bien le secteur manufacturier et l'enquête de mars de l'Institute for Supply Management de lundi en a finalement apporté.

L'activité du secteur manufacturier, qui a souffert des taux d'intérêt élevés et de l'inflation, a augmenté pour la première fois en un an et demi le mois dernier, grâce à un net rebond de la production et à une augmentation des nouvelles commandes.

Le nombre de licenciements reste élevé et les prix des intrants - en raison de la forte augmentation du coût de l'essence et des denrées alimentaires - sont de plus en plus élevés.

Ces données ont déclenché la plus forte vente de bons du Trésor depuis plusieurs semaines, entraînant une hausse des rendements sans précédent depuis la mi-février.

Les marchés à terme montrent que les opérateurs placent maintenant environ 65 % de chances d'une réduction en juin, mais ce chiffre est en hausse par rapport aux 50/50 de la nuit dernière. Plus important encore, le marché prévoit moins de 70 points de base, soit trois quarts de point, pour les réductions d'ici décembre, alors qu'il en prévoyait trois la semaine dernière.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, l'a dit lui-même après la publication de l'indice mensuel de base des dépenses de consommation des ménages vendredi. L'économie est sur une base solide et "cela signifie que nous n'avons pas besoin d'être pressés de réduire", a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, le dollar semble ferme et s'échange autour de son plus haut niveau depuis la mi-novembre face à un panier de devises majeures.

Les contrats à terme sur les indices boursiers laissent présager un début stable à Wall Street, tandis qu'en Europe, les principaux indices sont fermement positifs.

Dans une certaine mesure, le marché est en mode attente cette semaine avant le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi, qui devrait montrer que l'économie a créé 200 000 emplois en mars. La croissance des salaires sera plus cruciale pour la Fed et ses décideurs politiques. Le salaire moyen devrait avoir augmenté de 4,1 % en mars, soit un peu moins que le taux de 4,3 % de février.

Plus tard, l'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) pourrait donner une idée de l'état du marché du travail. La composante des ouvertures d'emploi, qui mesure la demande de main-d'œuvre, est tombée à 8,863 millions en février, mais ce niveau a été considéré à l'époque comme cohérent avec un marché de l'emploi qui se détend doucement, au lieu de se contracter brusquement.

Une grande partie du resserrement qui résultait des changements sur le marché de l'emploi de COVID s'est évaporée depuis que les ouvertures d'emploi ont atteint un record de 12,182 millions en mars 2022.

Les développements clés qui devraient fournir plus d'orientation aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Les commandes de biens durables de février

* JOLTS de mars