Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Plus ils sont gros, plus ils tombent. À l'origine, cette vieille maxime ne faisait pas référence aux cours des actions, mais elle résume assez bien les mouvements de Wall Street jeudi, qui devraient donner un ton baissier à l'ouverture des marchés asiatiques vendredi. Après avoir progressé de près de 40 % depuis le début de l'année, le Nasdaq a enregistré sa plus forte perte en une journée depuis le mois de mars, entraînée dans une chute de 2,05 % par les fortes baisses des valeurs technologiques Tesla (-10 %) et Netflix (-8,5 %) après la publication de leurs résultats.

Avant les résultats du deuxième trimestre publiés jeudi, Tesla et Netflix avaient enregistré des gains depuis le début de l'année d'environ 140 % et 60 %, respectivement, faisant grimper de 85 % un indice très surveillé d'actions du secteur des mégatransformateurs. Cet indice "NYSE FANG+TM" a chuté de 4,6 % jeudi, sa plus forte baisse de l'année.

On peut dire sans risque de se tromper qu'il y avait beaucoup d'écume à retirer de cette partie du marché.

D'autres parties du marché, plus défensives, se maintiennent toutefois. Le Dow Jones Industrials a enregistré son neuvième gain consécutif, grâce à une hausse de 6 % des actions de Johnson & Johnson après la publication des résultats, sa plus forte hausse depuis plus de trois ans.

Les fortes hausses du dollar et des rendements du Trésor américain jeudi, à la suite des derniers chiffres des demandes d'allocations chômage aux États-Unis - peut-être un peu exagérées par rapport à l'évolution des demandes hebdomadaires - pourraient également renforcer le ton globalement baissier de l'Asie. Vendredi, les données régionales les plus importantes seront les derniers chiffres de l'inflation des consommateurs au Japon.

L'inflation de base des consommateurs a probablement ré-accéléré en juin pour atteindre un taux annuel de 3,3 % contre 3,2 % le mois précédent, restant au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale pour le 15ème mois consécutif. Ces données seront un facteur clé de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon qui se tiendra les 27 et 28 juillet. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, continue d'insister sur le fait que la banque est loin d'atteindre de manière durable et stable son objectif d'inflation de 2 %, signalant ainsi sa détermination à maintenir une politique monétaire ultra-libre pour le moment.

De nombreux économistes du secteur privé estiment que la BOJ devrait agir plus rapidement pour modifier sa politique de contrôle des rendements, mais ils ont été déçus jusqu'à présent. Une inflation supérieure au consensus vendredi pourrait-elle faire bouger les choses pour la BOJ ?

Le gouvernement japonais a prévu jeudi que l'inflation dépasserait largement l'objectif de 2 % de la banque centrale cette année. Dans son rapport semestriel, le gouvernement s'attend à ce que l'inflation globale des prix à la consommation atteigne 2,6 % pour l'année fiscale qui a débuté en avril, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 1,7 % prévus en janvier. L'année dernière, l'inflation était de 3,2 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation au Japon (juin)

- Inflation des prix à la production en Corée du Sud (juin)

- Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, en visite au Viêt Nam