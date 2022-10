BID DU MATIN - Signaux d'inflation mixtes 05/10/2022 | 22:02 Envoyer par e-mail :

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever Alors que le débat sur l'inflation aux États-Unis s'intensifie, les signaux deviennent plus flous. Pour les investisseurs, cela rend les marchés plus capricieux et les mouvements quotidiens plus difficiles à prévoir, et rend les prévisions de la Fed encore plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Mercredi, la lecture de l'indice ISM des directeurs d'achat des services américains pour le mois de septembre a été étonnamment forte, baissant beaucoup moins que prévu à 56,7 contre 56,9. Les chiffres de l'emploi ADP pour septembre ont également été plus forts que prévu. En revanche, l'indice ISM des prix payés est tombé à 68,7, son plus bas niveau depuis janvier de l'année dernière. Et les données sur l'emploi "JOLTS" de mardi montrent que les ouvertures de postes ont diminué en août au rythme le plus rapide depuis près de 2 ans et demi. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche mercredi après que l'OPEP+ a annoncé une énorme réduction de la production de 2 millions de barils par jour, mais la hausse du Brent en glissement annuel - qui entre dans les modèles de prévision de l'inflation - n'est que de 13 %. Cette semaine également, les points morts d'inflation américains sur les obligations indexées sur l'inflation, des échéances de deux ans à 20 ans, ont glissé jusqu'à 2,15 % - proche de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed - tandis que les prévisions d'inflation des consommateurs de l'Université du Michigan ont également chuté. Quatre autres responsables de la Fed seront sur les bandes jeudi, en espérant qu'ils apporteront un éclairage bien nécessaire au débat sur l'inflation. Pour l'instant, il semble que les investisseurs attendent avec impatience un pivot de la Fed, mais ne sont pas totalement convaincus qu'il soit mérité. Wall street a récupéré ses pertes d'ouverture mercredi malgré la flambée des rendements du Trésor pour maintenir son solide début de trimestre. L'envolée de 5,7 % du S&P 500 constitue son meilleur départ pour un nouveau trimestre depuis des décennies. Les principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi : PMI des services en Inde (septembre) Balance commerciale de l'Australie (août) Chômage aux Philippines (août) Ventes au détail de la zone euro (août) Discours de Mester, Cook, Evans et Waller de la Fed. Mme Georgieva, du FMI, s'exprime avant les réunions du FMI et de la Banque mondiale.

© Zonebourse avec Reuters 2022