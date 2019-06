BILAN FESTIVAL D'ANNECY 2019 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR XILAM ANIMATION

Multiples récompenses saluant sa capacité d’innovation

Percée prometteuse sur le marché américain

Xilam Animation (Paris:XIL) (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, dresse le bilan de l’édition 2019 du Festival d’Annecy. Avec deux prix décernés à son premier film d’animation à destination des adultes J’ai Perdu Mon Corps, l’annonce d’un partenariat avec Disney pour la production de Chip’ n’Dale (personnages de Tic et Tac) et le Mifa Animation Industry Award pour Marc du Pontavice, PDG de Xilam, 2019 aura été un cru exceptionnel pour le groupe.

Lors de cette édition, Xilam Animation a été récompensé pour son audace et sa forte capacité d’innovation qui constituent son ADN. Cette recherche de l’innovation permanente a également été mise à l’honneur par les annonces majeures faites aux côtés de Netflix et de Disney, qui corroborent la stratégie de déploiement du Groupe vers les États-Unis, premier marché mondial de l’animation.

J’ai perdu mon corps, la première incursion du studio dans l’animation à destination des adultes, continue son impressionnant parcours. Après avoir été couronné par le prestigieux Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, le film a fait l’unanimité à Annecy en obtenant un doublé très rare : le Cristal du long métrage et le Prix du public. Pour rappel, Xilam a noué un accord avec Netflix pour la distribution mondiale du film. Le film sortira en France le 6 novembre 2019 prochain.

A l’occasion du festival, Disney, autre géant américain, a annoncé le lancement de la production par Xilam de la série d’animation Chip’n’Dale qui reprend ses légendaires personnages Tic et Tac. Cette série sera diffusée sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+. En faisant appel aux compétences de Xilam pour faire revivre des personnages de son patrimoine, le studio américain témoigne de sa grande confiance dans le savoir-faire du groupe sur les comédies slapstick.

Enfin Marc du Pontavice, PDG et fondateur de Xilam, a reçu le Mifa Animation Industry Award qui récompense traditionnellement les personnalités les plus contributives au développement de l’industrie de l’animation. Récompensé pour l’ensemble de sa carrière, Marc du Pontavice a fondé Xilam Animation en 1999. Le Groupe s’est imposé depuis comme l’un des leaders de la production d’animation dans le monde avec plus de 2 000 épisodes de séries d’animation diffusés, dont certains Hits mondiaux comme Oggy et les Cafards et Zig & Sharko.

À propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 300 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

