BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONCLU AVEC EXANE BNP PARIBAS

A la date du 31 décembre 2018, au titre du contrat de liquidité confié par Tikehau Capital (Paris:TKO) à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :

51.983 actions Tikehau Capital

180.754 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 29.401 actions Tikehau Capital et 674.877 euros en espèces.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement qui gère 15,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 260 collaborateurs (au 30 septembre 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190104005490/fr/