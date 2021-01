BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ DE LA SOCIETE GENKYOTEX CONTRACTÉ AVEC LA SOCIETE KEPLER CHEUVREUX

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Genkyotex (Paris:GKTX) (Brussels:GKTX) à Kepler Cheuvreux avec effet à compter du 7 mai 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :

9 243 actions Genkyotex ;

13 467,52 € en espèces

Sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020, ont été exécutés :

- 147 transactions à l'achat

- 127 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

- 18 814 actions et 47 956,14 euros à l'achat

- 21 036 actions et 54 129,05 euros à la vente

Il est rappelé qu’au titre du contrat de liquidité les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors du bilan semestriel au 30 juin 2020 :

11 465 actions Genkyotex ;

7 330,03 € en espèces.

Sur la période du 1/1/2020 au 30/6/2020, ont été exécutés :

- 262 transactions à l'achat

- 185 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

- 71 504 actions titres et 154 179,10 euros à l'achat

- 67 828 actions titres et 147 094,25 euros à la vente

À propos de Genkyotex

Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, cotée sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Euronext Brussels. Son approche thérapeutique unique est basée sur l’inhibition sélective des enzymes NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses, l’inflammation, la perception de la douleur, l’évolution du cancer et la neurodégénérescence. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle classe thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib (GKT831), un inhibiteur des enzymes NOX1 et 4, atteste d’une activité anti-fibrotique dans un essai clinique de Phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline). Suite aux résultats positifs, un essai clinique de Phase 3 en CBP est envisagé. Le setanaxib est également évalué dans un essai clinique initié par des investigateurs dans le diabète de type 1 et de néphropathie diabétique (DKD). Une subvention de 8,9 M$ du National Institutes of Health (NIH) des États-Unis a été accordée au professeur Victor Thannickal de l’Université de l’Alabama à Birmingham (UAB) pour financer un programme de recherche pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie pulmonaire chronique qui entraîne la fibrose des poumons. L’élément central du programme est la conduite d’un essai de Phase 2 avec le setanaxib chez des patients atteints de FPI dont le recrutement du premier patient est intervenu en septembre 2020. Ce candidat pourrait également être actif dans d’autres indications fibrotiques.

Genkyotex dispose également d’une plate-forme polyvalente, Vaxiclase, particulièrement adaptée au développement d’immunothérapies. Un partenariat sur l’utilisation de Vaxiclase en tant qu’antigène en soi (GTL003) a été établi avec le Serum Institute of India Private Ltd (Serum Institute), le plus grand producteur de doses de vaccins au monde, pour le développement par le Serum Institute de vaccins de combinaison de cellules multivalentes contre plusieurs maladies infectieuses.

Plus d’information sur le site www.genkyotex.com ou sur investors@genkyotex.com

Note de mise en garde

Cette annonce ne constitue pas une invitation à participer à l'offre publique d'achat en cours sur les actions de Genkyotex ou à offrir les actions de Genkyotex dans ou à partir de toute juridiction dans laquelle, à toute personne ou à partir de laquelle, il est illégal de faire une telle invitation en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La diffusion de cette annonce dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de la présente annonce sont tenues de s'informer sur ces restrictions et de s'y conformer.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle concernant les objectifs de la Société. Ces énoncés prospectifs sont établis sur la base des hypothèses, estimations et attentes de la direction de Genkyotex et sont soumis à certains risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, les tendances de marché, l’évolution des technologies et de l’environnement compétitif, les évolutions réglementaires, les risques industriels et cliniques ainsi que tous les risques associés au développement de la société. Ces facteurs ainsi que d’autres risques et incertitudes peuvent empêcher la société d’atteindre les objectifs mentionnés dans le présent communiqué de presse et, par voie de conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce qui y est indiqué. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent également, sans être exhaustifs, les incertitudes liées au développement des produits de Genkyotex qui pourrait ne pas aboutir, les incertitudes liées aux autorisations de commercialisation des produits donnés par les autorités administratives compétentes, ainsi que tout facteur qui pourrait influencer la capacité de Genkyotex à commercialiser les produits qu’elle développe. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, décrits dans le document d’enregistrement universel de Genkyotex déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020 sous le numéro D. 20-0434, et aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels Genkyotex est présent. Les produits de Genkyotex sont à ce jour utilisés exclusivement dans le cadre d’essais cliniques. Ils ne sont pas disponibles en dehors de ces essais ou à la vente.

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 147 18 814 47 956,14 127 21 036 54 129,05 01/07/2020 6 501 1 102,20 1 1 2,26 02/07/2020 - - - 3 500 1 100,00 03/07/2020 3 115 253,00 5 501 1 122,24 06/07/2020 3 186 409,20 - - - 07/07/2020 1 1 2,20 5 2 108 4 785,16 09/07/2020 2 301 668,22 6 1 001 2 252,25 10/07/2020 1 1 2,27 1 1 2,27 13/07/2020 3 601 1 346,24 1 1 2,25 14/07/2020 4 301 668,22 1 1 2,23 15/07/2020 1 300 660,00 2 700 1 589,00 16/07/2020 1 1 2,21 1 1 2,21 17/07/2020 1 1 2,24 6 501 1 132,26 20/07/2020 6 1 266 2 949,78 12 3 092 7 358,96 21/07/2020 18 1 934 4 390,18 10 1 400 3 248,00 22/07/2020 6 601 1 358,26 2 2 4,72 23/07/2020 1 200 452,00 4 400 916,00 24/07/2020 3 405 903,15 1 200 452,00 27/07/2020 6 1 095 2 419,95 5 600 1 344,00 28/07/2020 3 401 882,20 4 401 894,23 29/07/2020 7 901 1 946,16 5 376 823,44 30/07/2020 3 501 1 052,10 1 1 2,15 31/07/2020 - - - 1 1 2,14 04/08/2020 1 91 189,28 4 724 1 563,84 05/08/2020 3 22 47,08 2 201 442,20 06/08/2020 2 21 44,94 4 401 886,21 07/08/2020 3 392 834,96 1 1 2,20 10/08/2020 4 756 1 632,96 - - - 12/08/2020 1 1 2,20 2 2 4,40 14/08/2020 2 500 1 440,00 - - - 20/08/2020 1 1 2,93 1 1 2,93 21/08/2020 2 501 1 452,90 1 1 2,91 25/08/2020 1 1 2,94 1 1 2,94 26/08/2020 1 1 2,91 1 1 2,91 28/08/2020 - - - 1 21 62,16 01/09/2020 - - - 1 479 1 417,84 03/09/2020 1 1 2,96 1 1 2,96 08/09/2020 - - - 1 500 1 500,00 09/09/2020 - - - 1 1 000 3 100,00 10/09/2020 2 1 000 3 040,00 - - - 11/09/2020 3 161 492,66 1 1 3,08 14/09/2020 2 341 1 043,46 1 1 3,07 15/09/2020 - - - 1 1 000 3 100,00 17/09/2020 1 300 906,00 - - - 18/09/2020 2 117 352,17 4 1 000 3 060,00 21/09/2020 - - - 1 1 000 3 100,00 23/09/2020 1 1 3,05 5 1 001 3 083,08 25/09/2020 3 501 1 523,04 3 412 1 268,96 28/09/2020 2 384 1 155,84 1 1 3,05 29/09/2020 1 1 3,07 1 1 3,07 30/09/2020 1 1 3,05 1 1 3,05 01/10/2020 1 500 1 500,00 - - - 02/10/2020 1 1 3,03 1 1 3,03 05/10/2020 1 1 3,02 1 1 3,02 06/10/2020 7 501 1 523,04 1 1 3,05 08/10/2020 7 1 000 3 010,00 - - - 09/10/2020 3 500 1 500,00 - - - 12/10/2020 3 1 001 2 982,98 1 1 3,05 13/10/2020 2 200 600,00 - - - 15/10/2020 2 401 1 182,95 1 1 2,97 19/10/2020 - - - 3 1 000 3 000,00 22/10/2020 1 1 2,94 - - - 26/10/2020 - - - 1 490 1 455,30

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210112005995/fr/