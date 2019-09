BIO UV : Acquisition de 100% des actions de la société Triogen Holdings Limited, une entité de SUEZ Water Technologies & Solutions

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lunel, le 19 septembre 2019

Acquisition de 100% des actions de la société Triogen Holdings

Limited, une entité de SUEZ Water Technologies & Solutions

Acquisition d'un spécialiste des systèmes de traitement de l'eau par l'ozone,

les UV et l'oxydation avancée

Un accélérateur de croissance pour les activités historiques de BIO-UV Group

BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de désinfection de l'eau par ultraviolets, annonce ce jour l'acquisition de 100% des actions de Triogen Holdings Limited et de sa filiale SUEZ Purification and Disinfection Systems Ltd (ensemble "Triogen"), l'un des spécialistes mondiaux dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement de l'eau par l'ozone, les ultraviolets et la technologie AOP (Advanced Oxidation Process).

L'acquisition, dont le prix est de 6.290.000 £, a été financée pour partie sur fonds propres et pour le solde par endettement (financement bancaire, financement auprès de Bpifrance Financement et émission obligataire).

Triogen : un chiffre d'affaires de 8 M€ et un EBITDA de 10%

Triogen conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 30 ans des solutions de traitement de l'eau par l'ozone, les ultraviolets (UV) et les systèmes d'oxydation avancée (AOP) pour des applications dans les loisirs, les aquariums et l'aquaculture. Basée en Ecosse, Triogen compte 35 collaborateurs.

En 2018, Triogen a réalisé un chiffre d'affaires de 8 M€ (30% en UV et 70% en ozone) et enregistré un EBITDA représentant 10% du chiffre d'affaires.

Lancement d'un partenariat stratégique et commercial avec SUEZ WTS

Cette opération constitue également une étape décisive avec le lancement d'un partenariat stratégique et commercial entre BIO-UV Group et une entité appartenant à la division SUEZ WTS.

Conjointement à l'acquisition de Triogen, un contrat commercial et un contrat de licence ont été signés. Au titre de ce contrat commercial d'une durée initiale de quatre ans, cette société membre de la division SUEZ WTS s'est notamment engagée auprès de BIO-UV Group, pour une durée de trois ans, à acheter un montant minimum de produits licenciés fabriqués par le nouvel ensemble.

Des synergies majeures sur les activités historiques du Groupe

Les activités de Triogen présentent de nombreuses synergies avec celles de BIO-UV Group, et notamment :

Un renforcement croisé des ventes avec l'accès à de nouvelles zones géographiques, en particulier en Asie et en Europe ;

Une complémentarité des gammes de produits et des certifications permettant de démultiplier le potentiel de croissance de BIO-UV sur ses activités historiques. BIO-UV Group va ainsi enrichir son portefeuille technologique en intégrant dans son offre les procédés ozone et oxydation avancée (AOP) pour lesquelles Triogen bénéficie d'une reconnaissance

