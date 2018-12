BIOCORP : et LINDAL GROUP signent un accord de commercialisation portant sur la distribution du dispositif Inspair sur certaines zones géographiques clés

Regulatory News:

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / éligible PEA-PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, et VARI, filiale de LINDAL GROUP, fabricant de valves et mécanismes pour aérosols pharmaceutiques, annoncent la signature d’un accord de commercialisation.

Ce partenariat donne à VARI l’opportunité d’intégrer et de commercialiser InspairTM. Le contrat comprend une clause d'exclusivité couvrant plusieurs pays d'Amérique du Sud, Europe de l’est, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.

Conçu et développé par BIOCORP, Inspair est un capteur intelligent qui transforme les inhalateurs en dispositifs connectés afin d’aider les patients souffrant d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans l’administration de leur traitement.

Inspair apporte une réponse innovante et efficace aux besoins de ces deux pathologies : il agit directement sur l'observance du traitement et renforce le lien entre le patient et le personnel médical, en fournissant un suivi thérapeutique en temps réel. Ce capteur intelligent convertit tout inhalateur à dose mesurée sous pression en un appareil connecté. Inspair enregistre les données relatives aux inhalations quotidiennes, contrôle la bonne préparation de l’aérosol (qui doit être agité avant l’usage), évalue la synchronisation de l'inhalation (coordination main-bouche) et fournit des indications utiles sur les différentes étapes de l'inhalation.

“Les maladies pulmonaires chroniques touchent un nombre croissant de personnes qui ont besoin de solutions pour améliorer l'observance. La signature de ce contrat constitue une avancée dans le domaine de la santé connectée. LINDAL est un acteur majeur sur le marché et ce partenariat représente une opportunité significative de fournir des fonctionnalités de connectivité au patient final et de l’aider à mieux gérer son traitement“, souligne Éric Dessertenne, Directeur Général Délégué de BIOCORP.

“Ce partenariat avec BIOCORP renforce le portefeuille de produits LINDAL avec une offre très innovante dans un contexte où la santé connectée devient de plus en plus populaire. Les patients souhaitent ardemment collecter leurs données de santé pour gérer activement leur traitement en les partageant avec leur médecin. Cette technologie est particulièrement intéressante pour les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que l'asthme ou la BPCO, en les aidant à ajuster facilement et avec précision leur traitement“, a déclaré Sergio Monti, directeur des ventes de VARI.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Easylog™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Easylog™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 47 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

À PROPOS DE LINDAL

Le groupe LINDAL a été fondé en 1959. Il est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux sur le marché de la technologie de conditionnement en aérosol. LINDAL propose une large gamme de solutions d’emballage pour aérosol standard et personnalisées et est devenu un partenaire de choix pour de nombreuses marques parmi les plus prestigieuses, les plus innovantes et les plus fiables au monde. Les produits LINDAL comprennent des technologies standard et spécialisées de vannes et d'actionneurs. La société sert des clients des secteurs des soins à la personne, des soins à domicile, des produits pharmaceutiques, de l'alimentation et des produits techniques.

