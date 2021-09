BIOCORP : présente ses résultats semestriels au 30 juin 2021

Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2021 (1).

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : “Les six premiers mois de l’année en cours s’inscrivent dans la droite ligne du second semestre 2020. Nos équipes ont, en effet, été très actives sur le front du développement commercial, des partenariats technologiques et commerciaux afin de positionner notre dispositif connecté Mallya sur les marchés à fort potentiel comme ce fut le cas à Taiwan avec Health2Sync et en France avec Roche Diabetes Care. Dans le même temps, les incertitudes liées à la crise prolongée de la COVID-19 et les choix prioritaires des grands groupes pharmaceutiques ont clairement ralenti l’adoption de Mallya par les patients. Ainsi, les réalisations commerciales provenant de nos alliances avec Sanofi et Roche n’ont pour le moment qu’un impact marginal et ne devraient produire leur plein effet que l’an prochain. Malgré cela, BIOCORP a poursuivi ses efforts de R&D comme en atteste notre partenariat avec Diabeloop. Plus largement, nous avons continué à investir fortement dans le développement de notre gamme de solutions connectées, notamment dans le domaine des seringues pré-remplies avec Injay et les déclinaisons de Mallya pour de nouvelles aires thérapeutiques. La stagnation de nos performances semestrielles doit être considérée comme conjoncturelle. Les partenariats d’envergure signés hors période sur Mallya, qu’il s’agisse de notre accord avec Merck dans le domaine de l’hormone de croissance ou celui contracté avec Novo Nordisk dans le diabète, confirment notre avance technologique, notre positionnement et la qualité des solutions que nous pouvons in fine apporter aux patients. Sur le plan financier enfin, ces nouvelles alliances nous permettent d’appréhender avec un grand optimisme les prochains mois qui donneront à BIOCORP, nous en sommes convaincus, une toute nouvelle dimension. “

Résultats semestriels au 30 juin 2021

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 s’élève à 3.593 K€ contre 3.809 K€ un an auparavant. Ce repli relatif s’explique majoritairement par le report de milestones sur le second semestre.

Les charges d’exploitation sont en hausse de près de 9,7% à 5.214 K€ (vs 4.752K€ au S1 2020) et s’expliquent principalement par l’augmentation du poste “salaires et charges“. En effet, au 30 juin 2021, la Société compte 67 collaborateurs contre 57 un an auparavant.

Au regard de ces éléments, le résultat d’exploitation des six premiers mois de l’année ressort négatif à -1.330 K€ contre un résultat négatif de -961 K€ au premier semestre 2020.

Le résultat financier semestriel affiche une perte réduite à -50 K€ (vs -79K€ un an auparavant), résultant principalement des intérêts des emprunts obligataires.

Le résultat exceptionnel est positif à 30 K€ au 30 juin 2021, contre 181 K€ au premier semestre 2020.

Au niveau fiscal, BIOCORP estime avoir acquis un Crédit d’Impôt Recherche (CIR) de 125,6 K€ au 30 juin 2021. Le CIR et le CII avaient été estimés à 80,7K€ un an auparavant.

Compte-tenu des éléments ci-dessus, au 30 juin 2021, le résultat net ressort négatif à -1.224 K€ contre une perte de -778 K€ au premier semestre 2020.

A la fin de la période de l’année en cours, BIOCORP affiche une trésorerie disponible de 1.818 K€ et un niveau de capitaux propres de 1.610 K€.

en K€ Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2020 Chiffres d’Affaires 3 593 3 809 Autres produits d’exploitation 291 -19 Total des produits d’exploitation 3 884 3 791 Résultat d’exploitation -1 330 -961 Résultat financier -50 -79 Résultat exceptionnel 30 181 CIR et CII -126 -81 Résultat net -1 224 -778

Faits marquants sur la période du premier semestre 2021

Intégration technologique de Mallya aux applications digitales développées par l’espagnol SocialDiabetes et le taiwanais Heath2Sync : ouverture de nouveaux territoires à fort potentiel regroupant plus de 850.000 utilisateurs.

Accord de co-développement avec Diabeloop dans la gestion personnalisée du diabète : intégration des solutions automatisées au marché des stylos à insuline.

Lancement commercial de Mallya dans les officines françaises par Roche Diabetes Care : solution pour faciliter le quotidien des patients diabétiques.

Événements post-période

Accord de partenariat avec Merck pour le développement d’une version spécifique du dispositif Mallya dédiée à l’injection d’hormones de croissance (upfront de 3 M€).

Signature avec Novo Nordisk, acteur majeur du diabète dans le monde, d’un contrat d’envergure pour le développement d’une version spécifique de Mallya pour leurs stylos.

Perspectives du second semestre 2021

Après un premier semestre 2021 toujours marqué par le contexte COVID et au cours duquel les premières ventes de Mallya n’ont pas encore produit leurs effets, les annonces de septembre 2021 préfigurent une accélération des activités de BIOCORP, tant sur le plan de la recherche que de l’élargissement de sa gamme de produits.

Dispositifs connectés : BIOCORP intensifie le développement des nouvelles générations de Mallya pour l’ensemble de ses partenaires industriels (Sanofi, Roche et Novo Nordisk). L’impact favorable des ventes de Mallya sur le chiffre d’affaires de la Société prendra pleinement son effet en 2022. En parallèle, BIOCORP prépare activement les premières applications de Injay, seringue pré-remplie collectant automatiquement les données d’injection.

Activité traditionnelle de conditionnement : la Société entend poursuivre sa stratégie opportuniste pour des petites et moyennes séries sur l’ensemble de sa gamme de produits de conditionnement (canules, flacons, bouchons, pipettes…).

(1) Le Conseil d’administration de BIOCORP, réuni le 24 septembre 2021, a arrêté les comptes du premier semestre 2021. Au cours de cette réunion du Conseil, Émilie Gardette a démissionné de ses fonctions d'administratrice. Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a été coopté en remplacement. Sa cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale de la Société.

Le rapport financier semestriel 2021 est disponible sur le site internet de la Société.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210926005005/fr/