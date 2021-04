BIOCORP : résultats financiers annuels 2020 et perspectives 2021

Regulatory News:

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et arrêtés par le Conseil d’Administration le 6 avril 2021.

“2020 fut une année extraordinaire au sens premier du terme. La crise liée à la COVID a fait craindre à la Société un risque de ralentissement de ses projets. Fort heureusement, s’ils ont subi quelques mois de retard, ses contrats de développement n’ont pas été remis en cause. De même, la fabrication et la commercialisation de nos différents dispositifs médicaux n’ont connu aucun retard, ni annulation. Au final, et grâce à la forte mobilisation de toutes les équipes de BIOCORP, notre activité de production aura été stoppée seulement 3,5 jours sur l’ensemble de l’année 2020. Ainsi, sur le plan industriel, BIOCORP a signé l’an dernier une multitude de partenariats technologiques et commerciaux permettant à Mallya, véritable vitrine de notre expertise, de préparer dans les meilleures conditions sa commercialisation partout où le diabète continue à enregistrer une forte progression. Plus que jamais, BIOCORP se présente comme le partenaire idéal des sociétés pharmaceutiques à la recherche d’innovations de rupture pour le plus grand bénéfice des patients. Enfin, sur le plan financier, le strict respect de nos objectifs et de notre stratégie de croissance a permis à la Société d’accueillir de nouveaux actionnaires européens. L’augmentation de capital réalisée fin 2020 auprès d’investisseurs qualifiés donne à BIOCORP des moyens renforcés pour satisfaire ses grandes ambitions dans le domaine de la santé connectée“, a déclaré Éric Dessertenne, Directeur Général de Biocorp.

Principales données financières au 31/12/2020 :

En € 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d’Affaires Autres Produits d’exploitation Total des Produits d’Exploitation 8 456 365 20 572 8 476 937 8 447 741 823 736 9 271 476 Charges d’exploitation Consommation de marchandises, matières premières Achats et charges externes Salaires et charges Autres charges d’exploitation Total charges d’exploitation 693 659 4 040 766 4 442 016 905 822 10 082 263 489 784 3 528 210 3 513 552 864 552 8 396 459 Résultat d’exploitation -1 605 325 875 017 Résultat Financier -155 923 -158 274 Résultat Exceptionnel 267 136 81 517 Crédit d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Innovation 251 544 161 521 Résultat Net -1 242 570 959 781 Trésorerie à la clôture 4 971 939 2 006 847

Le chiffre d’affaires atteint 8.456 K€ en 2020, en très légère progression par rapport à celui de 2019 (8.447 K€). A noter le report sur 2021 de deux milestones initialement prévus sur 2020 pour un montant de 2.250 K€.

En 2020, les autres produits d’exploitation s’élèvent à 20,5 K€ contre 823 K€ en 2019. Cette forte variation s’explique principalement par le montant important des travaux en-cours fin 2019.

Les charges d’exploitation atteignent 10 082 K€ en hausse de 20,1% par rapport à 2019. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des achats de matières premières, de la sous-traitance, des honoraires et de la masse salariale.

Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation 2020 ressort négatif à (1 605 K€) contre un résultat positif de 875 K€ un an auparavant.

Le résultat financier 2020, qui affiche un montant net de (155K€) contre (158 K€) en 2019, résulte principalement des intérêts des emprunts obligataires.

Le résultat exceptionnel de l’exercice s’élève à 267 K€ contre 81,5 K€ au 31/12/2019.

BIOCORP a bénéficié de CIR (Crédit Impôt Recherche) et CII (Crédit Impôt Innovation) d’un montant total de 251,5 K€.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, BIOCORP ressort avec un résultat net négatif de (1 242 K€) contre un bénéfice de 960 K€ en 2019.

Suite à la réalisation d’un placement privé de 4,2 millions d’euros en novembre 2020 auprès d’investisseurs qualifiés et de l’obtention de Prêts Garantis par l’État pour un montant de 2,1 M€, BIOCORP affiche une forte progression de sa trésorerie. Celle-ci s’élève au 31 décembre 2020 à 4 972 K€ contre 2 007 K€ un an auparavant.

Faits marquants 2020 :

Renforcement du partenariat avec SANOFI autour de Mallya : versement d’un nouvel upfront de 5,25 M€ assorti de 9,25 M€ supplémentaires échelonnés sur la période de collaboration.

Signature d’un partenariat marketing sur Mallya avec l’américain iSage RX dans le domaine de la digitalisation du diabète.

Signature d’un partenariat avec les Laboratoires Théa pour le développement de dispositifs médicaux connectés innovants dans le domaine de l’ophtalmologie.

Signature d’un contrat de distribution sur la technologie Mallya avec Roche Diabetes Care France.

Signature d’un partenariat avec le groupe belge AARDEX pour le développement de solutions intelligentes pour l’adhésion de médicaments de précision.

Lancement commercial de Mallya sur les premiers marchés (Roumanie, Afrique du Sud).

Vif succès d’une augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant de 4,2 millions d’euros.

Évènements post-période :

Signature de deux partenariats technologiques intégrant Mallya aux applications digitales développées par SocialDiabetes et Heath2Sync déployées respectivement en Espagne, au Mexique, en Colombie, au Chili d’une part, et à Taiwan, à Hong-Kong, au Japon, en Malaisie, à Singapour, les États-Unis et l’Australie ; ouverture de nouveaux marchés en forte croissance rassemblant plus de 850 000 utilisateurs.

Accord de co-développement avec le français Diabeloop pour l’intégration de ses solutions automatisées de délivrance au dispositif Mallya.

Perspectives 2021 :

Selon Éric Dessertenne : “2020 a révélé notre capacité à poursuivre notre stratégie d’internationalisation à travers la signature de nombreuses alliances avec des entreprises de pointe, notamment pour le déploiement de Mallya. Alors que nous préparons son lancement commercial à grande échelle, nous développons dans le même temps de nouvelles solutions connectées pour d’autres marchés que celui du diabète et tablons sur la signature très prochaine d’un nouvel accord structurant avec un grand groupe pharmaceutique. 2021 s’annonce donc particulièrement excitante pour l’ensemble de nos équipes et, nous l’espérons, très enthousiasmante pour nos actionnaires“.

