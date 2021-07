BIOGEN bat le consensus

Biogen a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et annoncé que son traitement contre la maladie d'Alzheimer, Aduhelm, récemment approuvé, avait déjà engrangé deux millions de dollars de ventes. Au deuxième trimestre 2021, la biotech américaine a réalisé un bénéfice de 448,5 millions de dollars, soit 2,99 dollars par action, contre 1,5 milliard de dollars, soit 9,59 dollars par action, au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 5,68 dollars, contre un consensus FactSet de 4,55 dollars.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,7 milliards de dollars pour le trimestre, contre 3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2020. Le consensus FactSet était de 2,6 milliards de dollars.



Dans le sillage de ces résultats, le groupe a relevé ses prévisions annuelles. Il table sur un chiffre d'affaires compris entre 10,65 et 10,85 milliards de dollars, contre en 10,45 et 10,75 milliards précédemment.