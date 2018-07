BIOGEN bat le consensus et relève son objectif annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biogen a relevé son objectif de bénéfice annuel dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment à la forte demande pour son traitement contre l'amyotrophie spinale (SMA), le Spinraza. La biotech américaine table désormais sur un bénéfice par action 2018, hors éléments exceptionnels, compris entre 24,9 et 25,5 dollars, contre entre 24,20 et 25,20 dollars auparavant. Le bénéfice net au deuxième trimestre est ressorti à 866,6 millions de dollars, contre 862,8 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il atteint 5,8 dollars par action.Les analystes tablaient sur 5,21 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé, passant en un an de 3,08 à 3,36 milliards.