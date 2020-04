BIOGEN bat le consensus mais reporte la présentation d'un médicament prometteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biogen a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais annoncé le report de sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un traitement expérimental controversé de la maladie d'Alzheimer. Au premier trimestre, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 1,39 milliard de dollars, ou 8,08 dollars par action, contre 1,41 milliard, ou 7,15 dollars par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé d'1% à 3,53 milliards, Wall Street visait un BPA de 7,69 dollars et un chiffre d'affaires de 3,41 milliards.