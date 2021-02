BIOGEN : résultats pénalisés par la hausse de la R&D

Biogen a dévoilé des résultats contrastés en raison d'une hausse de ses dépenses en R&D. Au quatrième trimestre 2020, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 357,9 millions de dollars, contre 1,44 milliard un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 4,58 dollars, contre un consensus de 4,79 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 22,3% à 2,85 milliards. Les analystes tablaient sur 2,79 milliards. Les dépenses en R&D se sont établies à 1,73 milliard, contre 691,7 millions un an plus tôt.