bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, a annoncé avoir acquis la majorité des actions composant le capital de Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co.Ltd. L'acquisition de 54 % des actions s'appuie sur une valorisation de la société de 165 millions d'euros, à laquelle il convient d'ajouter d'autres frais à hauteur de 25 millions d'euros environ, liés à l'acquisition d'autres actifs tel que des droits de distribution et la base installée existante. Suite à la prise de majorité, bioMérieux continuera d'augmenter sa participation au capital d'Hybiome.L'acquisition de parts supplémentaires reste assortie de clauses d'options d'achat/vente des minoritaires soumises aux procédures spécifiques applicables à ce type de transferts de propriété en Chine et aux conditions de clôture d'usage.Cette annonce fait suite à la prise de participation minoritaire au capital de la société effectuée en juillet 2018. Hybiome est une société basée à Suzhou (Chine) et spécialisée dans les tests d'immunoessais automatisés.Hybiome compte aujourd'hui environ 300 collaborateurs dont près de 80 dédiés aux activités de R&D. La société dispose d'unités de production et de laboratoires de recherche et prévoit de s'agrandir au sein du Parc Industriel Médical de Suzhou. Elle attend un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros en 2018, en forte croissance par rapport à 2017.Fondée en 2009, elle développe, produit et commercialise une offre complète de solutions diagnostiques (réactifs, instruments, logiciels) accrédités par la China Food and Drug Administration (CFDA).