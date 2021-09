BIOSYNEX : LANCE LE 1ER TEST ANTIGÉNIQUE CONNECTABLE POUR LA DÉTECTION DU SARS-COV-2

ACCÉLERATION DU GROUPE DANS LE DOMAINE DE L’E-SANTÉ

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris:ALBIO), leader dans les Tests de Diagnostic Rapide (TDR), annonce le lancement d’une version connectable du BIOSYNEX COVID-19 Ag+ BSS. Il s’agira du premier test antigénique connectable de détection du SARS-CoV-2. Grâce à l’utilisation d’applications smartphone spécialisées, comme celle du partenaire SIL LAB Innovations, les personnes testées bénéficieront d’un parcours de soins rapide et sécurisé. Cette fonction de connectivité, développée en partenariat avec AVALUN, acteur des parcours de soins numériques acquis en avril dernier, va permettre au Groupe d’accélérer sa feuille de route sur le marché en plein essor de l’e-santé.

Un parcours de soin optimisé et une délivrance simplifiée

Fort de son leadership dans les ventes de tests COVID-19 aux professionnels de santé(1), Biosynex entend, par cette nouvelle innovation, faciliter la mise en place du Pass Sanitaire sur le terrain hors les murs du laboratoire de biologie médicale.

Connecté au SI-DEP, la plateforme sécurisée où sont systématiquement enregistrés les résultats des tests COVID-19, ce nouveau système procure un gain de temps administratif grâce au transfert sécurisé et immédiat des données et une productivité sensiblement améliorée permettant au pharmacien ou au biologiste médical de traiter jusqu’à 300 patients par préleveur par jour.

Chaque test est associé au dossier du patient grâce à un QR Code unique imprimé sur la cassette. Le résultat bénéficie ainsi d’une traçabilité de bout en bout et d’une identitovigilance accrue.

Le résultat est envoyé automatiquement au SI-DEP pour délivrer en moins de 20 minutes le Pass Sanitaire, et au système de gestion de l'information du laboratoire (SIL) pour déclencher la facturation. Le principe d’utilisation est présenté sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=gDZ60kCLnAE&t=1s

La réalisation de cette nouvelle fonction, en collaboration avec les équipes d’ingénieurs et d’informaticiens d’AVALUN, illustre la volonté du Groupe de faire évoluer l’ensemble de ses tests pour les rendre cohérents avec une stratégie de parcours de soins numériques répondant aux exigences de traçabilité, de qualité et se sécurité des données de la biologie médicale.

Un renforcement stratégique dans le point of care et la santé numérique

La pandémie COVID-19 a permis au Groupe de démontrer son savoir-faire dans le dépistage de masse et la simplification du parcours de soin du patient.

Fort de sa plate-forme de « point of care » connectée et d’une large gamme de tests rapides sur de nombreux domaines d’application, le Groupe entend devenir à terme et dans une perspective post-Covid, un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la biologie décentralisée et de l’amélioration du parcours de soin numérique et connecté.

Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX déclare : « Nous accélérons notre mission d’optimiser les parcours de soin du patient afin qu’ils soient pris en charge le plus rapidement possible. Les synergies avec les équipes d’AVALUN ont été immédiates pour répondre aux attentes des professionnels dans le contexte sanitaire actuel, et très prometteuses pour la conquête des nouveaux marchés de la biologie ultra-portable en France et dans le monde ».

Prochaines publications :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 14 octobre 2021, après Bourse.

Résultats semestriels 2021 : le 21 octobre 2021 après Bourse

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210914005814/fr/