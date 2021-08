BIOSYNEX : SIGNATURE D'UN TERM-SHEET POUR LE FINANCEMENT SYNDIQUÉ D'UN MONTANT TOTAL MAXIMUM DE 109 M

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris: ALBIO), conseillé par Natixis Partners Debt Advisory, annonce la signature le 6 août 2021 d’un mandat d’arrangement et d’un term-sheet pour la mise en place d’un financement syndiqué d’un montant maximal de 109 M€ (le « Financement Syndiqué ») avec la Caisse d’Epargne Grand Est Europe.

Le term-sheet prévoit que le Financement Syndiqué sera composé de plusieurs tranches :

d’un crédit renouvelable de 20 M€ ;

d’un crédit confirmé de 34 M€ ; et

d’un crédit non confirmé de 55 M€.

La signature du financement syndiqué est soumise à la réalisation de conditions préalables usuelles et si celles-ci étaient réalisées, devrait intervenir avant le 15 octobre 2021.

Grâce à ce financement, BIOSYNEX entend financer les besoins généraux du Groupe ainsi que la poursuite des opérations de croissances externes avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC (point of care).

Ces acquisitions sont envisagées sur les deux axes principaux suivants :

- constitution d'un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires avec des lecteurs automatiques connectés, et

- accélération du développement international avec l'acquisition de distributeurs ou la constitution de filiales.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 14 octobre 2021, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210809005567/fr/