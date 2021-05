BIOSYNEX : ANNONCE LA FINALISATION DE L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ AVALUN

Regulatory News:

Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 7 avril dernier, BIOSYNEX (Paris:ALBIO) informe la communauté financière de la réalisation définitive en date du 30 avril 2021 de l’acquisition de 100% des actions et des instruments dilutifs de la société AVALUN, société spécialisée dans les plateformes de biologie portable connectée disposant d’un large champ d’application.

En unissant leurs forces, les deux sociétés, qui développent toutes deux des tests rapides dits "point of care" (sur le lieu de soin), entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial et technologique, et d’un environnement économique globalement favorable avec l’accroissement de l’utilisation des tests de dépistage rapide dans le monde entier.

Cette acquisition a été payée pour une part majoritaire en numéraire et pour une part minoritaire en actions BIOSYNEX selon les modalités décrites ci-après.

Modalités de l'émission des actions nouvelles BIOSYNEX souscrites par certains cédants :

Prix d’émission : Moyenne pondérée par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse de l'action BIOSYNEX sur le marché Euronext Growth Paris précédent le 30 avril 2021, diminuée d'une décote de 20 % ;

Souscripteurs : Les cédants des titres AVALUN ayant choisi de percevoir une partie du prix de cession en actions ;

Nombre d’actions : 44.493 représentant 0,43% du capital de BIOSYNEX ;

Date de souscription : 30 avril 2021 ;

Libération de la souscription : Par compensation de créance.

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de BIOSYNEX avant la réalisation de l’émission, détiendra dorénavant une participation de 0,99%.

Le capital social de la Société sera composé de 10.307.920 actions à l’issue du règlement-livraison.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011005933– ALBIO. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 7 mai 2021 au plus tard.

Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 le 21 juillet 2021, après Bourse.

À propos d’AVALUN

Créée en 2013 dans le cadre d’un essaimage du CEA Leti, AVALUN a développé un automate de diagnostic in vitro portable et connectée permettant la réalisation en quelques minutes de tests biologiques sur des échantillons de faible volume. Basée à Grenoble au sein du Bâtiment de Hautes Technologies (BHT, site du CEA) où se situe également son site de production robotisé, AVALUN est certifiée ISO 13485 et produit l’ensemble de ses produits en France.

A propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

