BIOSYNEX : FORTE DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ AU 1ER TRIMESTRE 2021

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris: ALBIO):

CA en M€ Données non auditées T1 2021 T1 2020 Variation FRANCE 45,0 9,8 +360% EXPORT 30,0 3,6 +724% TOTAL GROUPE 75,0 13,4 +459%

Au 1er trimestre 2021, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires de 75,0 M€ représentant plus de 5 fois l’activité du 1er trimestre de l’exercice précédent et près de 50% du CA total de l’exercice 2020.

Les ventes de produits de prévention et de dépistage liées à la pandémie de la Covid-19 représentent 63,9 M€, soit 85% du total. Elles comprennent pour 69% de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) essentiellement antigéniques, pour 24% de tests PCR et 7% des tests sérologiques.

Sur le plan géographique, la hausse d’activité s’est accélérée à l’international avec un chiffre d’affaires multiplié par 8 porté par le dynamisme de la gamme Covid-19 sur les segments professionnels (Laboratoires privés et publics) et grand public (Pharmacies). Le marché domestique reste très bien orienté avec une augmentation d’activité de 360%, tirée par les ventes de Tests PCR récemment développés et lancés depuis Décembre 2020, ainsi que par les Test Antigéniques toujours très utilisés en pharmacie.

Le très fort dynamisme de tous les canaux de distribution démontre la pertinence des choix stratégiques de BIOSYNEX et de son implication sur les différentes solutions diagnostiques de la Covid-19 avec une pénétration réussie de l’ensemble de son offre (tests PCR, antigéniques, sérologiques et thermométrie).

Poursuite attendue de la croissance au 2ème trimestre 2021

Leader tant en France qu’en Europe dans le dépistage de la Covid-19, BIOSYNEX va connaître une accélération de son activité avec la généralisation des ventes des nouveaux autotests antigéniques Covid-19 en Europe. BIOSYNEX a déjà réussi à homologuer ses produits dans de nombreux pays. Une commande spéciale de plus de 9 millions de tests émanant du gouvernement néerlandais a été confirmée avec livraisons échelonnées entre avril et juin 2021. Sur le marché français, BIOSYNEX a reçu une commande d’État pour la diffusion de 2,5 millions d’autotests antigéniques Covid-19 auprès des lycéens, et plus de 10 000 pharmacies seront livrées avant le 16 Avril, couvrant ainsi 50% du marché en une semaine.

Biosynex prévoit au total de livrer 10 millions de tests sur le seul mois d’avril, dont la moitié à destination du marché français. Fort de ses capacités de production récemment renforcées, le Groupe anticipe de dépasser dès le mois de mai les 15 millions unités pour atteindre à terme un rythme de livraison mensuelle de 20 millions de tests.

Par ailleurs, les tests antigéniques SARS-CoV-2 de BIOSYNEX viennent d’être référencés sur la liste du Fond Mondial, (The Global Fund) :

https://www.theglobalfund.org/media/9629/covid19_diagnosticproducts_list_en.pdf, organisation non gouvernementale créée par les Nations Unies pour lutter contre les grandes pandémies (VIH, tuberculose, paludisme, Covid-19) à l’échelle planétaire.

Dans ce contexte, BIOSYNEX anticipe la poursuite d’une hausse très significative de son chiffre d’affaires pour le 2nd trimestre 2021 tant en France qu’à l’international.

Perspectives très favorables

La crise sanitaire que nous vivons a mis en évidence l’utilité des Tests de Diagnostic Rapides (TDR) et a confirmé l’axe stratégique choisi par Biosynex : la Biologie Décentralisée ou Biologie dite de Proximité.

Pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, les tests rapides ont pu être déployés massivement auprès de différents types de professionnels de santé : Laboratoires, Pharmacies, médecins, infirmiers…Ces tests dits « Point of Care » ou POC connaissent un essor très important et vont contribuer à modifier durablement les pratiques médicales avec un parcours patient amélioré et un impact économique majeur.

Le marché des Tests de Diagnostic Rapide va bénéficier de cette mutation sur de nombreuses autres pathologies.

Le Groupe, acteur historique majeur dans la conception, la fabrication et la distribution de TDR, va bénéficier de cette évolution pour poursuivre son développement et sa croissance. Après la prise de participation dans la société US Procise Dx, le rapprochement annoncé avec la société AVALUN, qui commercialise également une plateforme de diagnostic in vitro portable et connectée va permettre à BIOSYNEX de mettre en œuvre cette stratégie de conquête sur de nouveaux marchés avec de nouvelles technologies.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, le 21 juillet 2021, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210415005842/fr/