BIOSYNEX : Suivi des actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris:ALBIO) :

Date Désignation Nombre Cours (€) 19/04/2021 Achat 13 692 25,2822 20/04/2021 Achat 56 799 23,9346 21/04/2021 Achat 42 150 24,9826 22/04/2021 Achat 22 359 25,0751 23/04/2021 Achat 2 018 24,1325 26/04/2021 Achat 42 100 25,8848 27/04/2021 Achat 29 880 26,2827 28/04/2021 Achat 12 337 25,5110 29/04/2021 Achat 10 853 25,3296 30/04/2021 Achat 20 853 25,7008 30/04/2021 Achat 16 789 25,7995 03/05/2021 Achat 17 748 25,3495 04/05/2021 Achat 18 016 24,9811 04/05/2021 Achat 15 169 24,9543 05/05/2021 Achat 11 555 24,4884 05/05/2021 Achat 12 300 24,4677 06/05/2021 Achat 4 490 25,3215 06/05/2021 Achat 15 815 25,1702 06/05/2021 Achat 501 24,6650 07/05/2021 Achat 27 558 25,8620 07/05/2021 Achat 27 523 25,8612 10/05/2021 Achat 12 519 26,0522 10/05/2021 Achat 16 301 26,0759 11/05/2021 Achat 449 24,8073 11/05/2021 Achat 13 057 24,9579 12/05/2021 Achat 11 180 25,2593 12/05/2021 Achat 8 388 25,2717 13/05/2021 Achat 13 243 24,9552 13/05/2021 Achat 9 948 24,9584 14/05/2021 Achat 9 848 25,4439 14/05/2021 Achat 7 388 25,4379 17/05/2021 Achat 14 649 26,0060 17/05/2021 Achat 19 583 26,0032 18/05/2021 Achat 22 245 26,8861 18/05/2021 Achat 40 940 26,7690 19/05/2021 Achat 14 044 26,3002 04/06/2021 Achat 4 309 23,4684 07/06/2021 Achat 7 614 24,2038 08/06/2021 Achat 7 447 24,0134 09/06/2021 Achat 3 592 23,8416 10/06/2021 Achat 3 282 23,9564 11/06/2021 Achat 5 261 24,0113

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210616005818/fr/