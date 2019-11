BIOTECH TIME : AB Science, Novacyt et Pixium Vision trouvent des fonds, Carmat progresse 1 06/11/2019 | 09:09 Envoyer par e-mail :

Il est beaucoup question de financement ce matin pour l'univers des biotechs / medtechs, avec deux convertibles pour Novacyt et Pixium Vision et une avance sur CIR pour AB Science. De son côté, Carmat fait état de données solides dans le cadre des implantations de son coeur artificiel. Course contre la montre. AB Science a trouvé un investisseur qui lui avancera le montant du Crédit Impôt Recherche attendu pour 2019, ce qui permet au laboratoire d'étendre sa visibilité financière jusqu'à la fin du 1er semestre 2020. Le montant maximal sera de 5,5 M€ ou 90% du montant estimé du CIR 2019 (le montant sera réévalué mensuellement jusqu'à la fin de l'année). Ce financement est disponible à discrétion par AB Science, à un taux Libor US à 3 mois + 2.50% par an (taux Libor US 3 mois actuel de 1,90825%). Le prêt serait remboursé à la suite du versement du CIR 2019, soit au second semestre 2020. Novacyt signe un nouveau prêt. La société a signé un prêt à terme de 5 M€ à quatre ans, qui permettra notamment à la société de solder certains engagements. Sur le montant net de 4,8 M€, environ 1,2 M€ permettront de rembourser les obligations Kreos Capital, environ 0,8 M€ seront consacrés au paiement du solde de l'opération Primerdesign, tandis que 0,9 M€ iront à l'emprunt obligataire convertible Negma, qui sera résilié. Cela laisse 2 M€ pour le besoin en fonds de roulement de Novacyt. Le prêt a été octroyé par Harbert European Growth Capital ("HEGC") à un taux annuel de 11%. Le nouveau créancier obtient aussi des OCABSA sur 6 017 192 actions ordinaires, à un prix de conversion de 0,0698 EUR pièce. Malgré la résiliation des convertibles Negma, ce dernier possède encore des OCABSA qui feront l'objet d'un traitement spécifique, précisé ici. Enfin, le prêt Vatel Capital a été restructuré : sa durée a été prolongée jusqu'en 2022 mais son taux est passé de 7,4 à 8,9%. Compliqué ! Pixium Vision se finance aussi. La société a mis en place un financement de 10 M€ sur 30 mois avec European Select Growth Opportunities Fund. Il prend la forme d'obligations remboursables en actions ou en numéraire. En cas de remboursement à 100% en titres, un actionnaire détenant 1% n'aurait plus que 0,61% du capital. Une première tranche de 1,25 M€ a été émise, qui assure le financement jusqu'à la fin du 1er semestre 2020. D'autres pourraient suivre, mais elles nécessiteront un vote en assemblée générale. L'equity line Kepler Cheuvreux a été résiliée sans frais. ESGO pourrait aussi souscrire, sous conditions, à une éventuelle augmentation de capital de Pixium Vision. Carmat satisfait. La société a publié des données additionnelles sur sa prothèse cardiaque, notamment l'atteinte de l'objectif primaire de l'étude par 73% des 11 premiers patients. "Outre l'obtention d'un taux de survie élevé à 6 mois, nous avons également réduit de manière significative les saignements périopératoires chez les trois derniers patients, tout en évitant les risques d'AVC, de saignements gastro intestinaux et les infections liées au câble d'alimentation percutané", a souligné le directeur général de Carmat, Stéphane Piat. En bref. DBV Technologies sera en présentation à la Stifel 2019 Healthcare Conference (20 novembre). Innate Pharma participe au STIC 2019 (du 6 au 10 novembre). Erytech annonce une conférence téléphonique le 8 novembre 2019 pour ses résultats du troisième trimestre.

