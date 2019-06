BIOTECH TIME : AB Science en analyse intérimaire, Erytech démarre en phase II 1 27/06/2019 | 08:40 Envoyer par e-mail :

La principale information sectorielle du matin émane d'AB Science, même si elle est assez peu détaillée. Le laboratoire poursuit son analyse des données de masitinib dans la maladie d'Alzheimer. Pendant ce temps, Erytech recrute une première patiente dans sa phase II avec eryaspase dans le cancer du sein. Plus quelques brèves sur autres dossiers biotechs / medtechs. RDV en décembre pour AB Science. La société a constaté une "tendance positive d'efficacité dans l'une des doses testées" dans le cadre des résultats de l'analyse intérimaire de l'étude du masitinib dans la maladie d'Alzheimer (étude AB09004). Une analyse finale est prévue au 4ème trimestre (a priori en décembre). L'étude compare l'efficacité et la tolérance du masitinib donné en complément d'un inhibiteur de cholinestérase et/ou de la mémantine par rapport à un placebo donné en complément d'un inhibiteur de cholinestérase et/ou de la mémantine. Deux doses (4,5 mg/kg/jour ou une hausse progressive de 4,5 à 6 mg/kg/jour) sont testées. Le critère d'évaluation principal est le score ADAS-Cog, qui évalue la cognition et la mémoire et le critère d'évaluation secondaire est le score ADCS-ADL, qui mesure l'autonomie et les activités de la vie quotidienne. L'analyste intérimaire porte sur 75% des patients traités pendant 6 mois. AB Science ne fournit pas de données détaillées mais précise qu'une des deux doses va permettre la poursuite de l'essai car le scénario de futilité le plus favorable des trois hypothèses du protocole s'est présenté. Tous les patients ont effectué leur dernière visite et sont sortis de l'étude. 721 patients avaient été enrôlés dans des centres en Espagne, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Grèce et Pologne.

Le programme clinique du masitinib (Source Société - Cliquer pour agrandir) Le programme clinique du masitinib (Source Société - Cliquer pour agrandir)

En bref. Vous aimez les comptes-rendus d'assemblée générale ? Cellectis, . Le docteur Virginia Pascual est désormais conseillère médicale et scientifique de Néovacs . Elle a notamment créé un institut dédié à la santé des enfants au "Weill Cornell Medicine" de New York, après avoir été directrice du Centre Inflammation et Génomique du "Baylor Institute for Immunology Research". Diplômée à Madrid, elle s'est ensuite spécialisée en rhumatologie pédiatrique au centre médical UT Southwestern à Dallas.. Le laboratoire a recruté la première patiente de l'étude clinique de phase II (TRYbeCA2) qui teste eryaspase dans le traitement en première ligne du cancer du sein triple négatif (CSTN ou TNBC). L'essai est conduit en Espagne, en Belgique, en Hongrie et au Royaume-Uni. Il porte sur l'association eryaspase / chimiothérapie gemcitabine/carboplatine par rapport à la chimiothérapie seule. Environ 64 patientes seront recrutées par Erytech . La complétude de l'étude est prévue en avril 2020.. Vous aimez les comptes-rendus d'assemblée générale ? Noxxon Stentys et OSE Immunotherapeutics ont publié les leurs. Biophytis a réalisé une présentation de Macuneos au congrès MaculART qui s'est tenu à Paris du 23 au 25 juin. SpineGuard a remporté le prix du meilleur article scientifique au symposium Hamlyn, pour son étude de faisabilité préclinique sur l'utilisation de la mesure DSG effectuée directement au contact de l'os pendant le perçage et sans rayons X. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AB SCIENCE 1.73% 4.415 25.14% BIOPHYTIS -3.05% 0.994 -42.06% CELLECTIS 1.46% 13.19 -13.79% ERYTECH PHARMA 0.81% 6.23 -1.12% NEOVACS 0.16% 0.1252 -38.42% NOXXON PHARMA NV -0.16% 0.64 -38.14% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 6.25% 3.74 3.53% SPINEGUARD 7.26% 0.34 -58.72% STENTYS -0.64% 0.465 7.83%

