BIOTECH TIME : AB Science is back, Gensight parade

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le masitinib d'AB Science pourrait à nouveau être testé, après la décision de l'ANSM de suspendre le gel des études cliniques il y a deux ans. Onxeo a communiqué de nouvelle données de phase I, pendant que Gensight a fait témoigner des leaders d'opinion sur les vertus de son GS010. Deux ans . L'ANSM a levé sa décision de suspension (qui date déjà de mai 2017 !) des études cliniques menées par AB Science avec masitinib en France. Pour aboutir à cette conclusion, l'agence a pris en compte la profonde restructuration de l'entreprise, qui a nettement renforcé ses process, et les conclusions d'une inspection. La reprise des études cliniques devra toutefois attendre une autorisation spécifique de l'ANSM et d'un comité de protection des personnes. Le laboratoire a prévu une conférence téléphonique dans les prochains jours pour apporter des précisions et communiquer ses perspectives 2019.



Onxeo progresse. La société fait état de résultats finaux positifs pour l'étude de phase 1 DRIIV-1 avec AsiDNA administré par voie intraveineuse chez des patients présentant des tumeurs solides avancées. Cinq niveaux de doses sur les six prévus ont été testés (la fenêtre thérapeutique déjà testée suffisait). La dose de 600 Mg a été retenue dans l'essai de phase Ib démarré par

Le portefeuille de développement d'Onxeo (Source société) Le portefeuille de développement d'Onxeo (Source société)

KOL pour Gensight. La société a tenu le 23 mai à New York une réunion de leaders d'opinion (Key Opinion Leader), qui lui a permis de montrer ses muscles à l'aide des nouvelles données obtenues sur GS010, notamment les observations à 96 semaines de l'étude de phase III REVERSE dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber. Le directeur général de



Sensorion cherche des fonds. Lors de l'assemblée générale tenue hier, le management de



En bref. ASIT Biotech publie les documents en vue de son assemblée générale extraordinaire du 28 juin. Inventiva accueille Nawal Ouzren et Heinz Maeusli dans son conseil d'administration après l'AGM du 27 mai. Celyad sera sur trois conférences en juin : BIO International Convention de Philadelphie, William Blair 39th Annual Growth Stock Conference (Chicago) et HealthTech Investor Days, France Biotech (Paris).

