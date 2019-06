BIOTECH TIME : ABX464 en phase IIa, Nanobiotix recrute, le ton monte chez Intrasense

. Le laboratoire e embauché Edwina Baskin-Bey comme directrice médicale pour succéder à Elsa Borghi, qui va prendre les rênes du développement des produits de Nanobiotix . L'Américaine, qui dispose d'un solide bagage médical, a exercé dans les milieux industriel et universitaire. Elle a notamment occupé le poste de directrice médicale d'Innocrin Pharmaceuticals, après avoir œuvré chez Janssen Oncology et Astellas Pharma sur plusieurs programmes cliniques. Elle connaît bien l'Europe pour avoir été basée à Londres.. L'ANSM a autorisé un essai clinique de phase IIa avec ABX464 d' Abivax dans polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère. Il sera mené sur 60 patients dans 5 pays (France, Belgique, Pologne, République tchèque et Hongrie) à partir du 3trimestre 2019. Le traitement durera 12 semaines. Le démarrage est proche de ce qui avait été envisagé dans la base clinicaltrials (lancement en juin 2019 pour une date de fin en septembre 2020 après l'achèvement des études de suivi).. Le conseil d'administration a recommandé à l'unanimité de voter contre les résolutions additionnelles soumises par des actionnaires mécontents. "En l'état actuel, le Conseil d'administration estime que ces projets de résolutions additionnelles viseraient sans fondement et de manière opportuniste à déstabiliser la société sans lui apporter de compétences nouvelles, alors même qu'à la suite des bons résultats sur l'exercice précédent une stabilité de la société est nécessaire afin de maintenir son objectif de redressement et de croissance", écrit le conseil. Le communiqué d' Intrasense est aussi l'occasion pour la société de régler ses comptes avec l'association d'actionnaires PPLocal très engagée sur le dossier . On ne vous refera pas l'histoire : les échanges sont disponibles sur les sites internet des protagonistes. Aimmune , le principal rival de DBV Technologies dans le traitement des allergies, confirmer prévoir de soumettre en milieu d'année une demande d'autorisation de mise sur le marché d'AR101 à l'EMA dans les allergies aux arachides des enfants et des adolescents. Theradiag et GeNeuro ont publié le bilan de leurs assemblées générales. Cerenis a publié les documents préparatoires à son assemblée générale du 21 juin.